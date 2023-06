Las comunidades en las que hay puente el 23J, día de las elecciones generales en España

Como contrapunto a los nefastos resultados del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, Pedro Sánchez tomó la decisión, de inmediato, de adelantar la convocatoria de elecciones generales y programar los comicios para el 23 de julio de 2023. Más allá de lo temprano entre unas elecciones y otras, lo más destacado es el periodo en el que se convocan, un tiempo para muchos de vacaciones que se verán frustradas si te toca mesa electoral o si no confías en el voto por correo. Pero por si esto fuera poco, hay comunidades autónomas en las que estos días son puente, y te contamos cuáles.

El presidente del Gobierno de España anunció en una breve comparecencia en Moncloa, apenas horas después de conocerse los resultados de las elecciones municipales y autonómicas y la debacle del PSOE, su intención, a la postre exitosa, de convocar elecciones generales el 23 de julio. «He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer», manifestaba Pedro Sánchez, quien sorprendió en su decisión, drástica, sobre unos comicios que apuntaban a celebrarse en diciembre.

Las consecuencias no tardaron en valorarse y tuvieron que ver, en su mayoría, con el periodo de verano, bien por el calor que los ciudadanos que acudan a votar presencialmente tendrán que soportar, sobre todo en las localidades al centro y sur de España, o bien por los muchos españoles que estarán de vacaciones y pueden ser perjudicados con el voto por correo, que no a todos les inspira confianza, o si son elegidos como presidente, vocal o suplente de una mesa electoral para las elecciones del 23J en España.

25 de julio, día de Santiago Apóstol

Además, el 25 de julio, dos días después de las elecciones, es la festividad de Santiago Apóstol, considerado como festivo nacional sustituible, según lo que reza el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este día afecta a todo el territorio español pero las comunidades autónomas cuentan con la potestad de cambiar el festivo por otros de mayor interés por tradición en la zona. En 2023, sólo cuatro comunidades autónomas mantienen el festivo del 25 de julio, pero en ellas, la convocatoria de elecciones generales por parte de Pedro Sánchez puede hacer si cabe más daño, ya que aquellos ciudadanos que no estén aún de vacaciones podían haber pensado en juntar esos días de puente.

Castilla y León, Navarra, País Vasco y Galicia on las comunidades autónomas que tienen puente el día de las elecciones generales en España, considerando el enlace del 23 de julio, domingo, con el del martes 25 de julio, día de Santiago Apóstol que en territorio gallego es el día de la Comunidad. En otros territorios como En esta última, además, es el día de la propia comunidad. Por tanto, no habrá puente en Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana o Extremadura, por citar otras comunidades, no habrá puente y el 25 de agosto será un día laboral normal que para los que no estén de vacaciones no eximirá de acudir a trabajar.