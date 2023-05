Candidatos para las elecciones autonómicas en La Rioja este 28M

La Rioja es una de las comunidades autónomas en las que se puede producir un sorpasso con respecto a las últimas elecciones, y por tanto, contará con un interés especial en la jornada de comicios autonómicos que tendrá lugar en 13 territorios de España el domingo 28 de mayo. Después de cuatro años de gobierno progresista liderado por el PSOE, el Partido Popular, según los sondeos, es favorito para vencer en las urnas y acabar formando gobierno con el apoyo de Vox.

El candidato del PP, Gonzalo Capellán, ha emergido con fuerza en territorio riojano, tanto como para contar con la posibilidad de acabar con el poder de Concha Andreu, actual presidenta de La Rioja y que no alcanzaría los suficientes votos como para lograr una mayoría que le permita sellar un nuevo gobierno de izquierdas. Así las cosas, partidos como Vox o Unidas Podemos pueden resultar claves en los pactos que apuntan a ser necesarios para conocer quién será el nuevo presidente.

Candidatos a las elecciones de La Rioja

Gonzalo Capellán (Partido Popular)

José Antonio Ceniceros, líder en las elecciones autonómicas de 2019, decidió no presentarse a la reelección después de su derrota en los comicios, nombrando como sucesor al que fue su consejero de Educación y Cultura entre 2011 y 2014, Gonzalo Capellán. Este hecho provocó un cisma en el PP, hasta el punto de que uno de los precandidatos, Alberto Bretón, ha montado un partido paralelo, Por La Rioja, que también saldrá a las urnas. Con Capellán, el Partido Popular vuelve a ser favorito a la victoria en este territorio.

Concha Andreu (PSOE)

No lo tendrá fácil Concha Andreu para revalidar el mandato que le llevó a la presidencia de La Rioja en el año 2019, tras el apoyo de las dos diputadas de Unidas Podemos que le permitieron convertirse en la primera mujer al frente de esta región. En esta ocasión, con Capellán y el PP enfrente, no lo tendrá tan fácil esta enóloga de profesión, que podría ser relegada a la oposición en los comicios del 28M.

Henar Moreno (Unidas Podemos)

Acuerdo entre Unidas Podemos e Izquierda Unida para presentarse a las elecciones autonómicas en La Rioja el 28 de mayo, con una candidata de la segunda formación, Henar Moreno, diputada por IU y que sucede a Raquel Romero, bajo la que hubo una gran polémica al ser expulsada por los Podemitas, pero que no renunció a su acta. La representación de la formación izquierdista puede ser clave para que el PSOE tenga opciones de gobernar, de nuevo en coalición con ellos.

Ángel Alda (Vox)

Vox no obtuvo representación en el parlamento riojano en las últimas elecciones autonómicas de 2019 y ahora, cuatro años después y tras varios cambios en su estructura de mando, aspira a alcanzar uno o dos diputados, algo que podría lograr según los sondeos. Su líder es Ángel Alda, un perfil no demasiado conocido pero que cuenta con el aval de su ex compañero de universidad y amigo Juan García-Gallardo, líder de la formación verde en Castilla y León.