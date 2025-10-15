El rastro químico de Viscofan llega al río Aragón: Navarra detecta sustancias de la fábrica en sus vertidos

Las supuestas intoxicaciones en las fábricas de Viscofan en Estados Unidos alegados por el fondo especulativo Hunterbrook este martes también están dejando huella más cerca de casa. Aunque el propio fabricante de tripas para embutidos en cerca de 100 países ha desmentido «categóricamente» el reportaje sobre las incidencias en sus instalaciones en Danville (Illinois), las operaciones en España también han estado bajo el escrutinio regulatorio.

En concreto, además de no superar las inspecciones realizadas por el Gobierno de Navarra desde 2022, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Navarra han detectado surfactantes industriales en los vertidos de su fábrica en Cáseda desde 2023, según detalla un informe del organismo. Las inspecciones han detectado varios incidentes de «generación de espumas en el cauce del río Aragón» y pidieron a la multinacional llevar a cabo «un plan de reducción de tensioactivos». Esto coincide con que las inspecciones han identificado una fuga de agua en las instalaciones que no se ha reparado y cuyo origen sigue siendo desconocido.

La agencia también ha alertado sobre los niveles de químicos como nitrógeno amoniacal, así como ácido sulfúrico, que, si se combinan, podrían facilitar la formación de espuma. No obstante, Viscofan ha reiterado en su último informe remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que «nuestras emisiones atmosféricas se mantienen constantemente dentro de los límites ambientales permitidos».

Viscofan califica que las alegaciones en EEUU son «sin fundamento»

Viscofan también ha vuelto a desmentir la investigación del bajista Hunterbrook en una comunicación remitida a la CNMV, sin comentar sobre las inspecciones fallidas en sus fábricas en España, como ha adelantado este periódico esta mañana.

«Estas afirmaciones se basan en una narrativa sesgada, interpretaciones erróneas de documentos públicos y testimonios anónimos que contradicen la realidad de nuestras operaciones y el compromiso a lo largo de los años del Grupo Viscofan con el cumplimiento normativo». Según el grupo, inciden que han sido «objeto de un ataque online con afirmaciones inexactas y engañosas por parte de Hunterbrook» y han calificado «sin fundamento» la investigación. Los títulos de Viscofan en el parqué madrileño han suavizado su caída este miércoles del 17% que perdieron este martes y retroceden en torno al 0,50% a mediodía.

El grupo alertó en su último informe anual que existían riesgos a corto plazo de «contaminación del aire, del agua y generación de micro plásticos en los procesos de producción». Entre otros riesgos que han reconocido, han señalado que existen riesgos de multas y sanciones «e implementación de acciones correctoras como resultado de litigios derivados de incumplimientos en materia de contaminación».

Para ponerlo en contexto, los residuos peligrosos que se han emitido desde las fábricas de Viscofan han ascendido a un paso veloz de doble dígito en la última década, hasta alcanzar las 9.032 toneladas de residuos en 2023, el último dato disponible, según el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR).