Viscofan «niega categóricamente» las alegaciones de emisiones tóxicas en su planta en EEUU

Viscofan ha explicado en un informe remitido ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que niega «categóricamente» las acusaciones por parte del fondo Hunterbrook Capital este martes. «La planta de Viscofan en Danville cumple con estrictas medidas medioambientales, que son monitoreadas regularmente por la Administración americana, no habiéndose reportado incumplimientos graves en esta materia», ha explicado la empresa. No obstante, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) han sostenido en varios informes que la empresa tiene un largo historial de incumplimientos con las normas desde 2015.

Hunterbrook Media, el periódico digital propiedad del fondo estadounidense, Hunterbrook Capital, ha desplomado con fuerza las acciones del grupo cárnico Viscofan este martes tras publicar una investigación que vinculaba una oleada de intoxicaciones a su fábrica de embutidos en Danville, Illinois (Estados Unidos). Los títulos de Viscofan han llegado a retroceder un 17% en la Bolsa de Madrid, pero han suavizado sus caídas hasta caer un 13% al cierre tras la publicación del informe en la CNMV.

En el informe, el grupo mediático del hedge fund (fondo de cobertura, en inglés) detalla decenas de testimonios de empleados que alegan que la filial estadounidense ha acumulado 125.000 dólares en multas en 2024 por violar las normas ambientales. Los títulos del grupo cárnico se desploman un 17% en los minutos previos al cierre de la Bolsa de Madrid.

Entre las alegaciones, detallan que los trabajadores de la planta de Viscofan USA han estado expuestos a nueve químicos tóxicos que incluyen a Rojo 40 y sulfuro de carbono, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés).