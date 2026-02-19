Es puro placer para sus sentidos: el nuevo invento de Lidl que tiene a todos los gatos obsesionados (y cuesta una miseria)

Quien convive con un gato sabe que su bienestar depende en gran parte de pequeños estímulos diarios. No necesitan grandes lujos, pero sí elementos que les permitan liberar energía, cuidar sus uñas y, sobre todo, disfrutar. En ese sentido, los rascadores se han convertido en uno de los accesorios más importantes dentro del hogar. No sólo protegen muebles, sofás o alfombras, también aportan un espacio propio donde el animal puede jugar y relajarse y uno de los mejores, o de los que más gustan a los gatos, está precisamente en Lidl.

La cadena alemana ha vuelto a acertar con uno de esos productos que parecen sencillos, pero que marcan la diferencia en el día a día de las mascotas. Su nuevo rascador para gatos con elemento de masaje y pelota de felpa, disponible por solo 10,99 euros, está llamando la atención por su diseño funcional, compacto y pensado para estimular varios sentidos al mismo tiempo. No es un simple poste. Es un pequeño centro de entretenimiento que combina juego, masaje y cuidado de las garras. Este tipo de accesorios cumplen una función esencial en la salud física y emocional de los gatos. Rascar es un comportamiento natural que les ayuda a marcar territorio, liberar tensión y mantener sus uñas en buen estado. Cuando encuentran un rascador atractivo, lo utilizan de forma instintiva, lo que evita que recurran a muebles o textiles del hogar.

El nuevo invento de Lidl que tiene a todos los gatos obsesionados

Este rascador de Lidl no es el típico poste básico. Tiene una estructura más completa de lo habitual y eso se nota desde el primer momento. El elemento principal es el poste recubierto de yute, un material muy utilizado en este tipo de productos porque resiste bien el uso diario y permite que el gato afile las uñas sin problema. Además, incluye un pompón de felpa colgante, un detalle sencillo pero muy efectivo. Muchos gatos no pueden resistirse a este tipo de estímulos y pasan largos ratos golpeándolo con la pata o intentando atraparlo.

Pero lo que realmente lo hace diferente es la pieza curvada con superficie de sisal en el interior. Esta parte no solo sirve para rascar, también permite que el gato se apoye, se estire o se frote. Es un movimiento muy habitual en ellos. Les gusta pasar el cuerpo por superficies rugosas porque les resulta agradable y les ayuda a liberar tensión. Es algo que hacen de forma natural, sin necesidad de enseñarles.

La base está recubierta de felpa suave, lo que aporta estabilidad y hace que el rascador no se mueva mientras lo utilizan. Este punto es importante, porque si el accesorio se desliza, muchos gatos dejan de usarlo. En este caso, se mantiene firme y además resulta cómodo. Sus medidas, de unos 25 x 35 x 43,5 cm, hacen que pueda colocarse sin problema en casi cualquier rincón de la casa, incluso si no hay demasiado espacio.

También incluye una zona pensada para que se froten y se relajen

Otro de los puntos fuertes es el elemento de masaje integrado, que permite que el gato se frote cuando le apetezca. Es un gesto muy común en su comportamiento diario. Lo hacen contra muebles, esquinas o cualquier objeto que encuentren. Aquí tienen un lugar específico para ello, lo que hace que lo utilicen con frecuencia. Además, Lidl también ofrece una variante con cepillo de masaje vertical, que cumple una función similar. El gato puede pasar el cuerpo entre las cerdas y así rascarse o eliminar pelo suelto. Es especialmente útil en épocas de muda, cuando sueltan más pelo de lo habitual.

Este rascador para gatos que se vende en Lidl está fabricado con materiales resistentes como aglomerado, felpa, yute, sisal y caucho, pensados para soportar el uso diario. Puede aguantar gatos de hasta 6 kg, por lo que es válido para la mayoría. Y al pesar solo 1,5 kg, se puede mover fácilmente si se quiere cambiar de sitio.

Compacto, ligero y fácil de colocar en cualquier rincón

Otra de las ventajas de este rascador es su tamaño reducido y su peso ligero, de aproximadamente 1,5 kg. Esto permite colocarlo fácilmente en cualquier zona de la casa, como el salón, un dormitorio o incluso cerca de su zona de descanso habitual. Su diseño discreto encaja bien en distintos estilos de decoración, especialmente en tonos neutros como el beige o el gris. Esto hace que pase desapercibido visualmente, pero que siga siendo muy atractivo para el animal.

Otros rascadores disponibles que también están llamando la atención

Este no es el único modelo de rascadores para gatos que se puede encontrar ahora mismo en Lidl. La cadena también ha sacado otros rascadores para gatos con diseños diferentes, pensados para adaptarse a lo que necesita cada mascota y al espacio disponible en casa. Por ejemplo, hay una versión que incorpora una pequeña cueva con rascador, ideal para gatos que disfrutan frotándose constantemente pero su precio es algo más caro ya que cuesta 36,99 euros.

También está disponible un modelo más económico, tipo árbol rascador, que incluye varias alturas y zonas donde el gato puede subirse, descansar o jugar por un precio de 9,99 euros. Este tipo de estructuras suele gustar mucho, sobre todo a los gatos más activos, porque les permite moverse más y tener distintos puntos de apoyo dentro de un mismo accesorio.