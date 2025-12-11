Tormentas solares en diciembre: actividad esperada y cómo afectan a satélites, GPS y comunicaciones

Actualmente estamos inmersos en el Ciclo Solar 25, cuyo máximo pico de actividad se registró en julio de 2025. Aunque la intensidad comenzó a disminuir gradualmente, en diciembre puede haber algunas tormentas solares de fuerza notable. ¿Qué son y qué significan para nosotros?

Las tormentas solares

Las tormentas solares son poderosas erupciones que libera el astro rey. Son las responsables de las auroras polares, pero también tienen la capacidad de interferir con la tecnología. Pueden afectar desde los satélites que orbitan la Tierra hasta los sistemas de navegación y comunicaciones que utilizamos de forma cotidiana.

El Sol es como una esfera de gas que está en constante ebullición. En su superficie aparecen a veces manchas oscuras; son zonas en donde los campos magnéticos se retuercen y acumulan energía.

Cuando esos “nudos” magnéticos se liberan bruscamente, se producen dos fenómenos básicos: las fulguraciones solares (intensos destellos de radiación) y las eyecciones de masa coronal (enormes nubes de partículas cargadas que son expulsadas al espacio).

Si una de estas nubes se dirige hacia la Tierra, llega en un lapso de uno a tres días. Al colisionar con el campo magnético terrestre, desencadena lo que se conoce como una tormenta geomagnética.

La actividad en diciembre

En diciembre de 2025 hay una actividad solar con niveles elevados, aunque el ciclo solar está en la fase de descenso. Los centros de predicción, como el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA en Estados Unidos, pronostican que habrá una actividad de moderada a alta, en las primeras semanas del mes.

Esto significa que hay probabilidad de fulguraciones fuertes. De hecho, a finales de noviembre se registró una gran erupción; su eyección de masa coronal llegó a la Tierra a principios de diciembre y generó una tormenta geomagnética considerable.

Afectaciones de las tormentas solares

Las tormentas solares afectan de diversas maneras a nuestro planeta. Enseguida mencionamos las principales.

El impacto en el GPS

El sistema de Posicionamiento Global (GPS) depende de las señales de radio que envían una constelación de satélites. Durante una tormenta solar, la capa de la atmósfera llamada ionosfera se carga eléctricamente (se ioniza) de forma anómala. Esto distorsiona y retrasa las señales GPS que la atraviesan, introduciendo errores que pueden variar desde unos pocos metros hasta varias decenas.

Las comunicaciones en jaque

Las comunicaciones que dependen de ondas de radio que se reflejan en la ionosfera (comunicaciones de Alta Frecuencia o HF) son las más vulnerables. Este tipo de enlaces son utilizados por la aviación transoceánica, los radioaficionados, los servicios marítimos y en zonas remotas.

Una tormenta solar fuerte puede causar lo que se conoce como un “apagón de radio”. En ese caso, las señales se degradan por completo o quedan absorbidas durante minutos u horas. Todas las comunicaciones que usan satélites también pueden verse afectadas. Esto no es infrecuente.

Preparación

Las tormentas solares son uno de esos fenómenos que, cuanto más se estudian, más sorprenden. Aunque en ocasiones se mencionan junto a eventos visibles desde la Tierra —como las conjunciones planetarias— su origen está completamente ligado al comportamiento interno del Sol. Para hacerse una idea clara del lugar que ocupa nuestra estrella dentro del conjunto, puede ser útil echar un vistazo a recursos como sistema solar para niños, que explican de forma accesible cómo funciona todo este engranaje.