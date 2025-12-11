Fenómenos meteorológicos

Tormentas solares en diciembre: actividad esperada y cómo afectan a satélites, GPS y comunicaciones

Tormentas solares en diciembre: actividad esperada y efectos sobre satélites, GPS y comunicaciones.

Marte Saturno diciembre 2025

Júpiter oposición diciembre 2025

Cometas visibles diciembre 2025

Tormenta solar
Tormentas solares.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Actualmente estamos inmersos en el Ciclo Solar 25, cuyo máximo pico de actividad se registró en julio de 2025. Aunque la intensidad comenzó a disminuir gradualmente, en diciembre puede haber algunas tormentas solares de fuerza notable. ¿Qué son y qué significan para nosotros?

Las tormentas solares

Las tormentas solares son poderosas erupciones que libera el astro rey. Son las responsables de las auroras polares, pero también tienen la capacidad de interferir con la tecnología. Pueden afectar desde los satélites que orbitan la Tierra hasta los sistemas de navegación y comunicaciones que utilizamos de forma cotidiana.

El Sol es como una esfera de gas que está en constante ebullición. En su superficie aparecen a veces manchas oscuras; son zonas en donde los campos magnéticos se retuercen y acumulan energía.

Cuando esos “nudos” magnéticos se liberan bruscamente, se producen dos fenómenos básicos: las fulguraciones solares (intensos destellos de radiación) y las eyecciones de masa coronal (enormes nubes de partículas cargadas que son expulsadas al espacio).

Si una de estas nubes se dirige hacia la Tierra, llega en un lapso de uno a tres días. Al colisionar con el campo magnético terrestre, desencadena lo que se conoce como una tormenta geomagnética.Nasa Tierra

La actividad en diciembre

En diciembre de 2025 hay una actividad solar con niveles elevados, aunque el ciclo solar está en la fase de descenso. Los centros de predicción, como el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA en Estados Unidos, pronostican que habrá una actividad de moderada a alta, en las primeras semanas del mes.

Esto significa que hay probabilidad de fulguraciones fuertes. De hecho, a finales de noviembre se registró una gran erupción; su eyección de masa coronal llegó a la Tierra a principios de diciembre y generó una tormenta geomagnética considerable.

Afectaciones de las tormentas solares

Las tormentas solares afectan de diversas maneras a nuestro planeta. Enseguida mencionamos las principales.

El impacto en el GPS

El sistema de Posicionamiento Global (GPS) depende de las señales de radio que envían una constelación de satélites. Durante una tormenta solar, la capa de la atmósfera llamada ionosfera se carga eléctricamente (se ioniza) de forma anómala. Esto distorsiona y retrasa las señales GPS que la atraviesan, introduciendo errores que pueden variar desde unos pocos metros hasta varias decenas.

Las comunicaciones en jaque

Las comunicaciones que dependen de ondas de radio que se reflejan en la ionosfera (comunicaciones de Alta Frecuencia o HF) son las más vulnerables. Este tipo de enlaces son utilizados por la aviación transoceánica, los radioaficionados, los servicios marítimos y en zonas remotas.

Una tormenta solar fuerte puede causar lo que se conoce como un “apagón de radio”. En ese caso, las señales se degradan por completo o quedan absorbidas durante minutos u horas. Todas las comunicaciones que usan satélites también pueden verse afectadas. Esto no es infrecuente.

Preparación

Las tormentas solares son uno de esos fenómenos que, cuanto más se estudian, más sorprenden. Aunque en ocasiones se mencionan junto a eventos visibles desde la Tierra —como las conjunciones planetarias— su origen está completamente ligado al comportamiento interno del Sol. Para hacerse una idea clara del lugar que ocupa nuestra estrella dentro del conjunto, puede ser útil echar un vistazo a recursos como sistema solar para niños, que explican de forma accesible cómo funciona todo este engranaje.El sol

El origen de las tormentas solares

La clave está en la corona solar, una región extremadamente caliente donde las partículas se encuentran en forma de plasma. Ese plasma responde a un entramado muy complicado de campos magnéticos, que cambian y se retuercen con el paso del tiempo. Cuando esas líneas magnéticas se rompen de manera súbita, el Sol libera una enorme cantidad de energía en forma de erupciones solares.

A veces, esas erupciones se acompañan de una Eyección de Masa Coronal (CME), algo así como una burbuja gigantesca de partículas cargadas que se desprende de la corona y se desplaza por el espacio. Si la trayectoria de esa CME coincide con la de la Tierra, entonces hablamos de una tormenta solar. Es un proceso completamente solar, que no tiene relación con otros cuerpos del espacio, como los que encontramos en esta guía sobre cometas y asteroides.

Cómo se producen sus efectos en la Tierra

Cuando ese plasma llega a las cercanías de nuestro planeta, se encuentra con la magnetosfera, que es nuestro escudo natural. La interacción entre ambos puede alterar su forma, comprimirla o generar corrientes eléctricas internas. Las auroras son, sin duda, la consecuencia más bonita, pero también pueden aparecer problemas en satélites, comunicaciones o sistemas de navegación.

Es fácil mezclar estos fenómenos con otros eventos celestes que veremos en los próximos meses, como la conjunción Venus-Júpiter de diciembre de 2025, la espectacular superluna o el eclipse penumbral de Luna. Sin embargo, son fenómenos completamente independientes que coinciden solo en que despiertan la curiosidad por el cielo nocturno.

Tormentas solares y otros fenómenos del cielo invernal

Diciembre suele ser un mes agradecido para quienes disfrutan observando el firmamento. Las tormentas solares, aunque invisibles a simple vista, comparten protagonismo con lluvias de meteoros como las Úrsidas 2025 y otras lluvias de diciembre, formadas por diminutos fragmentos que se queman al entrar en la atmósfera. De nuevo, un fenómeno muy distinto, pero igual de sugerente.

También será una buena época para seguir la aparición de Mercurio al amanecer, un pequeño reto para los observadores por lo cerca que está del Sol.

Lecturas recomendadas

Estudio de tormentas geomagnéticas

Tormentas solares

Lo último en Ciencia

Últimas noticias