Nadie lo vio venir: un joven de 29 años revoluciona la industria de la construcción inventando un cemento magnético

En todas partes del mundo se están construyendo mega proyectos, por lo que es importante que este crecimiento vaya de la mano de la innovación en materiales de construcción. Ahora, un joven de 29 años podría revolucionar la industria con un nuevo cemento.

Según han contado en La Nación, el argentino Marco Agustín Secchi ha creado un cemento magnético capaz de convertir las paredes en superficies funcionales sin necesidad de taladros ni martillos.

El proyecto todavía está en fase de desarrollo, pero tiene el potencial suficiente para transformar la forma en la que se organizan los espacios interiores. Si consiguen escalarlo, perforar la pared para colgar un cuadro será cosa del pasado.

Un argentino crea un cemento magnético que cambiará la industria de la construcción

El creador del sistema es el argentino Marco Agustín Secchi, estudiante de Ingeniería Industrial. Su desarrollo, bautizado como Ironplac, es un sistema constructivo magnetizable que se integra en cementos, placas y revestimientos.

La clave del invento es que la pared tratada con este material puede sostener objetos mediante fijación magnética de alta potencia. En las pruebas realizadas, el joven logró adherir a los muros herramientas, cuchillos, cuadros e incluso palas sin utilizar clavos ni tornillos.

En el caso del revoque fino (la capa de finalización de la pared), el nuevo cemento se presenta en bolsas listas para mezclar con agua y aplicar como un revestimiento tradicional.

Es decir, lo único que cambia es que contiene componentes magnetizables añadidos. Una vez colocado el material, basta con que el objeto tenga un imán incorporado para poder fijarlo y moverlo libremente por la superficie.

Cómo funciona el nuevo cemento que te evitará hacer agujeros en la pared

Los ingenieros llevan años intentando desarrollar nuevos materiales de construcción. De hecho, este sistema está diseñado para utilizarse tanto en obra húmeda como en seca, lo que amplía sus posibles aplicaciones.

El material actúa como una superficie pasiva. Es decir, no genera campos magnéticos activos por sí mismo. Su función es permitir la fijación cuando el elemento externo incorpora un imán.

Todo con un objetivo claro: transformar las paredes tradicionales (consideradas elementos pasivos) en superficies interactivas capaces de adaptarse a las necesidades del usuario.

La idea surgió de la necesidad de evitar agujeros cada vez que se quiere colgar un objeto. Lo cierto es que la imagen es impactante, pero puede ser muy útil en el futuro.

Cuál es el estado del proyecto: así evolucionan las paredes interactivas

Pese a la expectación, el cemento magnético todavía no se comercializa. El proyecto cuenta con prototipos funcionales, pruebas en uso real y validaciones prácticas en distintos contextos, pero sigue en etapa previa al lanzamiento.

La fórmula exacta del material se mantiene en secreto por motivos de propiedad intelectual. No obstante sí que sabemos que el desarrollo consiste en una formulación especial con cargas minerales y ferrosas, y avanza en el proceso de patente mediante el sistema internacional PCT.

El siguiente paso es conseguir financiación y socios industriales que permitan escalar la producción. Si supera esta fase, el Ironplac podría abrir una nueva vía en el diseño de interiores, oficinas, talleres o espacios educativos.