El candidato del PP a la Alcaldía de Marratxí, Jaume Llompart, se plantea la posibilidad de poder gobernar en solitario con el apoyo externo de Vox si bien tiene previsto hablar en los próximos días con todas las formaciones con representación en el Ayuntamiento. El PP fue el partido más votado el pasado domingo y ha conseguido ocho concejales, el doble de los que tenía hasta ahora. Vox también ha doblado pasando de dos a cuatro representantes.

El bloque de la derecha suma doce concejales frente a los nueve de la izquierda: siete del PSOE y dos de Més per Mallorca. Estos resultados no dejan lugar a dudas y Jaume Llompart será el nuevo alcalde aunque necesita el apoyo o la abstención de Vox en la sesión de investidura. En el improbable caso de que no se consiguiera ningún acuerdo entre formaciones, Llompart también sería nombrado alcalde al ser el candidato de la lista más votada.

La situación de Marratxí tras las elecciones del 28M es similar a la de Palma donde el PP también ha sido la lista más votada. Al igual que Llompart, el candidato del PP en Palma, Jaime Martínez confía en poder gobernar en solitario.

En Marratxí el PP consiguió 6.480 votos, más del doble de los registrados en 2019. El PSOE ha conseguido mil votos más que le ha valido sumar un regidor pero el retroceso de Més per Mallorca y el hundimiento de Podemos y el PI impiden repetir el pacto de izquierdas. Vox ha sido otro de los partidos que más ha subido al conseguir 1.500 nuevos votos y pasar de dos a cuatro concejales.

Los resultados electorales suponen un vuelco en Marratxí donde la derecha vuelve a controlar el Ayuntamiento después de ocho años de gobierno de izquierdas.

Llompart es el presidente del PP de Marratxí que en el último año ha experimentado una profunda renovación. Ahora trabaja en el área Sales Manager en Baleares y Canarias en hotelbreak.com.

En una reciente entrevista con este medio afirmó que los pilares de su política serán la bajada de impuestos, la mejora de la movilidad, la mejora y mantenimiento de todas las instalaciones municipales y la construcción de un polideportivo.