Patinazo de Armengol: condena como asesinato machista una muerte por causas naturales en Formentera

Patinazo monumental de la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, que este lunes se precipitó condenando la muerte por causas naturales de una mujer en Formentera como si se tratase de un caso de violencia machista. Un claro caso de precipitación que puede venir causada por un cierto afán de protagonismo. El caso es que 24 horas después de la ‘condena’ de la socialista, los investigadores descartaban la violencia como causa de esta muerte de una mujer en Formentera.

Armengol publicó en la mañana de este lunes en su perfil de la red social X: «Es difícil encontrar ya palabras para describir tanto dolor. Mi más cálido abrazo a las familias y amistades del asesinato, presumiblemente por violencia de género, en Formentera. Paremos esto».

No habían pasado ni 24 horas cuando la autopsia del cadáver revelaba que la mujer hallada sin vida la mañana del pasado domingo en Es Pujols (Formentera) no murió por causas violentas.

La Guardia Civil, de este modo, ha descartado que pueda tratarse de un caso de violencia machista, tal y como barajó la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Las pruebas llevadas a cabo por los médicos forenses han determinado que la mujer, de 45 años y nacionalidad italiana, no murió como consecuencia de un hecho violento.

Ante estas informaciones, el Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza decretaba en la tarde de este martes la puesta en libertad de la pareja de la mujer hallada sin vida.