‘Formentera Essencial’, la nueva campaña cívica para promover el respeto y el cuidado de la isla

El Consell de Formentera ha presentado la nueva campaña de concienciación ambiental Formentera Essencial, una iniciativa que nace con un mensaje claro: «Para disfrutar de Formentera es esencial cuidarla». La propuesta quiere consolidar un modelo de convivencia responsable entre residentes y visitantes, y poner en valor la sostenibilidad como condición indispensable para preservar la esencia de la isla.

El objetivo de la campaña es fomentar comportamientos respetuosos con el medio ambiente y fortalecer el sentimiento de responsabilidad colectiva. A través de esta iniciativa, Formentera Essencial invita a adoptar hábitos sostenibles y a entender que cada pequeño gesto tiene un impacto directo en la calidad de vida y el paisaje de la isla.

La campaña integra una estrategia multicanal que combina acciones en redes sociales, presencia gráfica en vehículos y contenedores de recogida selectiva, así como la distribución de material informativo y elementos visuales que refuerzan el mensaje en el día a día.

Los nuevos contenedores y papeleras –más de 400 unidades que serán instaladas progresivamente- se han convertido en soporte activo de la campaña, con un diseño que visibiliza el compromiso ambiental del Consell.

«Cuidar Formentera no es una opción, es una responsabilidad compartida», ha destacado la consejera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, durante la presentación, que ha sido acompañada por el jefe de servicio de Pre Zero, Antoni Arnau, y el director insular de Medio Ambiente, Giuseppe Vulpis.

El proyecto combina creatividad, impacto visual y coherencia territorial e incluye también la sustitución de 150 contenedores en superficie, así como el cambio de las papeleras. En este último caso ya se han instalado 30 nuevas papeleras, con dos secciones de residuos en los núcleos de Sant Francesc y es Caló, ya lo largo del mes de octubre se instalarán 80 unidades más en la resto de núcleos urbanos y otros 30 con tres secciones de residuos.

Además, también se sustituirán las papeleras de las playas y las destinadas a la recogida de residuos caninos. Los contenedores de vidrio, además, contarán con un sistema para facilitar que los bares y restaurantes puedan depositar los envases.

Con esta acción, Formentera quiere posicionarse como referente en la gestión sostenible de los residuos y en la promoción de una cultura medioambiental.

Por eso también se ha editado toda una serie de materiales, como pegatinas e imanes, con toda la información referente a la separación de residuos.