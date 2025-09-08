La racanería de Negueruela: no está entre los diputados baleares que más dinero donan al PSOE por su cargo

El portavoz del Grupo Socialista en el Parlament y nuevo jefe de los socialistas palmesanos, Iago Negueruela, no da ejemplo en su propio partido. Según la información que tiene colgada el PSIB-PSOE en su Portal de Transparencia, Negueruela no figura entre los diputados al Parlament que más dinero declara dar en donación al PSOE como cuota por el cargo obtenido. Negueruela admitía en la última actualización del Portal de Transparencia un pago mensual de 200 euros al PSIB cuando los hay que alcanzan los 300 euros mensuales.

El Portal de Transparencia de la web del PSIB-PSOE difunde algunos datos de ingresos, propiedades y donaciones al partido de sus cargos públicos. Llama la atención el hecho de que no se actualiza desde hace tiempo. De hecho, las declaraciones de los cargos tienen fecha de marzo de 2023, poco antes de las últimas elecciones autonómicas, aunque los cargos sí aparecen distribuidos en sus actuales funciones en las administraciones e instituciones públicas.

Al menos 5 diputados del grupo socialista en el Parlament declaran hacer donativos a su partido superiores a los que difunde Iago Negueruela. Ares Fernández declara un donativo mensual al PSIB-PSOE de 300 euros al mes más 6 como cuota de afiliado y 15 más por la cuota de las Juventudes Socialistas.

Mercedes Garrido, Pilar Carbonero, el ya ex diputado, Damià Borràs, e Irantzu Fernández destinan al partido un donativo de 230 euros cada mes, más los 6 euros mensuales de cuota de afiliado.

Tras todos ellos aparece su jefe, que no da ejemplo a su compañeros, y declara un donativo mensual de 200 euros al mes. No figura en su declaraciones de bienes el pago de cuota alguna por afiliación al partido. Patricia Gómez y Amanda Fernández -nueva presidenta de los socialistas de Mallorca- están en el mismo nivel de donativos de 200 euros al mes. El diputado socialista Omar Lamin declara un pago mensual de 100 euros.

Llama la atención que destacados miembros del Govern anterior que presidió Francina Armengol y que hoy son pesos pesados del grupo parlamentario, Marc Pons o Pilar Costa no tienen colgada su información de ingresos, patrimonio o donaciones en la web del partido. Tampoco aparecen datos de diputados como Carles Bona, Malena Riudavets o José Alejandro Pitaluga.

El mismo portal oficial del PSOE da información de otras cargos destacados del PSOE. La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, declara dar al partido 246 euros al mes y pagar 6 euros de cuota de afiliada.

El exalcalde de Palma y ahora senador, José Hila, paga a su partido un donativo de 200 euros al mes -como Negueruela- y su cuota de 6 euros mensuales por la afiliación.