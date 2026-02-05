‘Flamenco’: Carla Simón ya tiene nuevo proyecto tras enamorar a la crítica con ‘Romería’

Carla Simón es una de las directoras más prometedoras en la nueva ola de cineastas nacionales. Porque aunque nombres como Alejandro Amenábar o Pedro Almodóvar todavía estrenan películas, el cine español parece estar viviendo una especie de «cambio de guardia autoral» en el que la catalana se manifiesta como una referencia incuestionable. Dicho relevo narrativo puede comprobarse en los próximos Goya 2026, donde realizadores como Alauda Ruiz de Azúa, Oliver Laxe o Eva Libertad acumulan varias nominaciones, manteniendo todavía una reducida filmografía a sus espaldas. En la presente edición, Simón cuenta con seis candidaturas gracias a Romería. Pero ahora hemos podido saber que su siguiente proyecto, Flamenco, la devolverá al formato del cortometraje.

Bajo una mirada biográficamente personal, Carla Simón ha construido toda una colección de primeros títulos en lo que se ha clasificado con el nombre de la trilogía de la memoria familiar. Romería cierra esa antología iniciada con Verano 1993 y Alcarràs en una colección que ha recibido múltiples nominaciones en la fiesta del cine español. En su colección de premios a sus 39 años, Simón ya ha conquistado el Festival de Málaga, los Premios Gaudí, los Feroz, los Goya y un histórico triunfo en el Festival de Berlín, donde Alcarràs terminó alzándose con el Oso de Oro a la mejor película. Pero con su última cinta todavía caliente y como suele suceder con el seguimiento de estos nuevos ídolos, las miradas de los cinéfilos ya se posan en el futuro más inmediato de la elogiada directora. ¿De qué trata Flamenco? ¿por qué será un cortometraje?

‘Flamenco’: el siguiente trabajo de Carla Simón

Nacido de la campaña Where Talent Ignites de Audiovisual From Spain, la cual tiene como objetivo promover el talento español en el mercado extranjero, Flamenco se presentó oficialmente en el Festival Internacional de Rotterdam. Un trabajo en el que Carla Simón intentará poner de manifiesto la constante tensión que existe en el género musical entre lo folclórico y lo moderno. Trasfondo que por ejemplo, ya pudimos vislumbrar en el fantástico documental de Antón Álvarez (C. Tangana), La guitarra flamenca de Yerai Cortés (2024).

La propia realizadora lo explicaba así en la presentación: «Hay muchos documentales sobre el flamenco, pero cuando pensamos en la música flamenca en el cine, parece un poco conservador porque (esas películas) se rodaron durante la dictadura franquista. Creo que es interesante repensarlo desde una perspectiva contemporánea», recoge THR.

Flamenco está en fase de casting y su guion todavía se encuentra en pleno desarrollo. La idea del cortometraje nace también de la necesidad de experimentación antes de firmar su siguiente largometraje, el cual se define como una especie de «musical flamenco».

¿Dónde podemos ver ‘Romería’?

Carla Simón está nominada a dos premios Goya por Romería (mejor dirección y guion adaptado). La historia narra el viaje de Marina a Vigo para conocer a la familia de su padre, el cual murió de sida como su madre, cuando sólo era una niña. El estigma y los recuerdos del diario de su madre se mezclarán con la imaginación de la joven, formando una especie de bello caleidoscopio sobre la memoria.

Romería está disponible en Movistar Plus y bajo alquiler o compra en Prime Video, Filmin y Rakuten TV.