Acaba de estrenarse en Netflix y ya es una de mis series favoritas del año: está entre lo más visto del streaming

El 2025 no está siendo un año especialmente bueno en lo cinematográfico. Porque salvo en el campo del terror, bajo títulos como Weapons o Devuélvemela, el contenido fílmico está siendo descaradamente pobre. Todo lo contrario que la ficción de la pequeña pantalla, la cual nos ha dejado series originales fascinantes a la altura de The Studio y continuaciones portentosas como la segunda temporada de Separación. Sin embargo y a pesar de la cantidad ingente de nominaciones a los Emmy acumuladas por ambas, es Netflix la que acaba de estrenar una de mis series favoritas de la temporada: Rehén.

Creada por el nominado al Oscar a mejor guion original, Matt Charman, Rehén se estrenó el pasado 21 de agosto en la plataforma dirigida por Ted Sarandos. Desde entonces y con sólo nueve días de presencia en el catálogo de la «gran N roja», esta producción británica ha logrado conquistar a los suscriptores gracias a la tensión generada por su temática de puro thriller político. No es la primera vez que Charman logra triunfar en el streaming. Tras su candidatura en la alfombra roja por El puente de los espías, el showrunner trabajo como escritor para Prime Video en Oasis y la cinta Sol de justicia y antes, también para Netflix en Traición. De hecho, su asociación con el terminal californiano tendrá una nueva película bajo su dirección en algún momento de lo que queda año titulada The Mothership, junto a Halle Berry.

¿De qué trata ‘Rehén’?

El género del suspense y el thriller es casi por definición, la tipología cumbre de Netflix, cuya relevancia logra conseguir crear las series favoritas de los clientes en el que es sin duda, el servicio de transmisión líder del mercado. En Rehén, la historia se centra en el secuestro del marido de la Primera Ministra Británica (Suranne Jones) y la presidenta francesa (Julie Delpy) que debe lidiar con varias amenazas y una crisis internacional. Ambas necesitan colaborar para salvar sus puestos y su integridad familiar, ante amenazas extranjeras que desean la dimisión de las dos líderes europeas.

La tensa trama se va complicando. Eso sí, bajo una premisa sencilla de seguir (como casi todo producto masivo de Netflix que se precie de batir récords de audiencia) y con cierta demagogia en su visión política y en los arquetipos planteados por sus personajes. El resto del elenco se configura con Corey Mylchreest (Mi año en Oxford), Ahley Thomas (Ellos), Martin McCann (Temple) Jehnny Beth (Anatomía de una caída), Mark Lewis Jones (Troya), James Cosmo (Juego de Tronos) y Vincent Pérez (Indochina), entre otros.

Netflix: una de las series favoritas

Actualmente y, plantándole cara a la segunda temporada de Miércoles, Rehén es la segunda serie de habla inglesa más vista en todo el mundo. Con una semana dentro del Top 10 viral de la marca, la ficción creada por Charman acumula ya casi 11 millones de visualizaciones globales, ocupando el primer puesto en hasta 17 países. Entre otras cosas, porque con sólo cinco episodios es perfecta para un adictivo maratón de fin de semana. La lista actual del contenido más visto esta última semana es el siguiente: