Estrenos de la cartelera: humor británico con ‘Los Rose’ y el reestreno de ‘Tiburón’

La cartelera veraniega nos ha traído grandes blockbusters comerciales, pero ahora, la taquilla española afronta el último fin de semana de agosto con algunos proyectos que, sin hacer tanto ruido, pueden terminar siendo historias estimulantes para un público que apura el poco tiempo libre vacacional que le queda. Un cometido que tratará de cumplir el humor británico de Los Rose y el reestreno por su 50º aniversario del clásico, Tiburón. Estas son las principales novedades que están disponibles desde hoy mismo en las salas:

Estrenos de la cartelera

‘Los Rose’

Adaptando la novela de Warren Adler, el cineasta inglés Jay Roach se ha rodeado de dos tótems de la interpretación británica como Benedict Cumberbatch y Olivia Colman para filmar un remake de la americana, La guerra de los Rose.

El matrimonio idílico de Ivy y Theo se desmorona cuando la carrera de él se desploma a medida que las ambiciones de ella pujan alto. Lo cual desencadena una competitividad voraz, repleta de resentimiento.

‘Sin oxígeno’

Basada en hechos reales, Sin oxígeno nos pone en la piel de Chris Lemons (Finn Cole), un buzo profesional que tras un accidente queda atrapado a mas de media hora de cualquier esperanza de rescate en el fondo del mar. Con sólo 10 minutos de oxígeno y a 90 metros de profundidad, los únicos que podrían salvarle son sus compañeros de profesión, quienes a su vez luchan contra una fuerte tormenta.

‘Campamento Garra de Oso’

Si Los Rose queda como algo excesivamente serio para un plan familiar, Campamento Garra de Oso llega para ser la propuesta favorita de los más pequeños de la casa en el último fin de semana de agosto. Puro cine de aventuras en el que acompañamos a un grupo de niños que quieren salvar su campamento de verano amenazado por el excéntrico constructor Sebastián Sebastián.

‘Amor en cuatro letras’

Niall Williams adapta su propia novela, bajo la dirección de Polly Steele (La montaña que llevo) y con un trío de protagonistas formidable, conformado por Pierce Brosnan, Helena Bonham Carter y Gabriel Byrne. Un drama romántico centrado en dos protagonistas separados por el desengaño, pero que por el azar del destino vuelven a reencontrarse.

‘LocaMente’

Pablo Genovese firma esta comedia romántica italiana centrada en la primera cita de Piero y Lara. Ambos desean impresionarse, pero dentro de sus cabezas reina el caos y sus múltiples personalidades que pelean por el control de la situación.

‘La terra negra’

Nominada a la Biznaga de Oro a la mejor película, La terra negra cuenta la historia de dos hermanos, María y Ángel. Él se quedó trabajando ene le negocio familiar del molino industrial del pueblo, mientras que ella debe regresar para sobrevivir. Para ayudarles, Ángel contrata a Miquel, un extranjero que pronto conseguirá encontrar una conexión especial con María.

Reestreno: ‘Tiburón’

Estrenada originalmente en 1975, el regreso a los cines de Tiburón representa una oportunidad impagable de disfrutar de una de las mejores películas de la historia del cine en le gran pantalla. La música de John Williams, el ímpetu bajo la dirección de un jovencísimo Steven Spielberg, los efectos especiales artesanales….en definitiva, un filme de culto excepcional que todavía a día de hoy sigue siendo una influencia poderosa en los cineastas de la actualidad.