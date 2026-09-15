Meta AI ya puede poner orden en el grupo de WhatsApp del colegio, y así se le pide ayuda

Meta AI está en WhatsApp desde hace tiempo, con su propio icono en la pestaña inferior de la aplicación para hablar con ella en privado. Pero dentro de un grupo funciona de otra forma. Basta con escribir @Meta AI seguido de la pregunta o la petición, igual que se menciona a otro miembro del grupo, para que responda directamente en la conversación y todos los participantes vean su respuesta.

El resumen que ahorra desplazarte por 200 mensajes

Uno de los problemas clásicos de estos grupos es desconectar unas horas, normalmente por estar trabajando, y encontrarse a la vuelta con más de un centenar de mensajes sin leer. Meta está desplegando una función de resumen que condensa esas conversaciones en un párrafo con las decisiones tomadas, los temas pendientes y los mensajes más relevantes, apoyada en un sistema que la compañía llama Procesamiento Privado. La llegada de esta función está siendo escalonada y no todos los grupos la tienen disponible todavía, así que conviene no dar por hecho que aparecerá el primer día de clase.

Zanjar la duda del horario sin abrir otra discusión

Hay una escena que se repite cada septiembre en estos grupos, alguien pregunta algo que ya se ha contestado tres veces y la conversación se llena de respuestas contradictorias. Mencionar a Meta AI con una pregunta general, por ejemplo para confirmar una fecha del calendario o resolver una duda objetiva, permite obtener una respuesta única visible para todos sin que se encadenen quince mensajes cruzados.

Conviene tener claro qué puede hacer y qué no, porque Meta AI no tiene acceso a la información interna del colegio ni a las circulares que reparte el centro, así que sirve para preguntas de cultura general o de cálculo, no para confirmar datos que solo existen en un documento que nadie ha compartido con ella.

La traductora silenciosa para quien no domina el idioma

En colegios con familias de distintas nacionalidades, no es raro que algún mensaje llegue en un idioma que la mayoría del grupo no entiende. Pedirle a Meta AI que traduzca ese mensaje concreto, mencionándola justo debajo, resuelve el problema en segundos. La limitación está en que solo traduce el texto que se le envía directamente, no actúa como intérprete de toda la conversación en tiempo real, así que cada mensaje en otro idioma requiere su propia petición.

El filtro antes de darle a enviar cuando el mensaje sale caliente

No todos los usos de Meta AI tienen que ser visibles para el grupo. La pestaña privada del asistente sirve para pedirle que reformule un mensaje antes de publicarlo, algo muy útil cuando el motivo del enfado es una queja sobre la excursión, el comportamiento de otro niño o una decisión del centro que no ha sentado bien. Pegar el borrador y pedirle un tono más formal o más neutro, sin cambiar el fondo del mensaje, ayuda a evitar una respuesta de la que luego uno se arrepienta.

Cuentas claras para el regalo de fin de curso

Cada final de trimestre suele traer la misma pregunta, cuánto pone cada familia para el regalo del profesor o para los cumpleaños. Meta AI puede hacer ese cálculo al momento si se le indica el número de alumnos y el presupuesto total, y también generar una imagen para el cartel o la invitación del evento. Meta pueda sugerir fechas para quedar comprobando la disponibilidad de los miembros del grupo, aunque esta parte de la función todavía está en fase de expansión y no conviene contar con ella como algo ya generalizado.

Lo que todavía falla y cómo quitarla del grupo

Meta AI comete errores con cierta frecuencia, y quienes llevan meses usándola saben de que no conviene fiarse de ella a ciegas en asuntos que importan de verdad, aunque para preguntas generales suele responder de forma razonablemente fiable. Quien prefiera que no aparezca en sus chats puede desactivar sus respuestas automáticas desde los ajustes de privacidad de WhatsApp, en el apartado dedicado a Meta AI, sin que eso afecte a que otros miembros del grupo sigan mencionándola si quieren usarla.