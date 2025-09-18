La autopsia de Matilde Muñoz, la española desaparecida en Indonesia, revela que murió por asfixia

La autopsia realizada el pasado 4 de septiembre a Matilde Muñoz, la turista española asesinada en Indonesia, ha revelado este miércoles que la mujer murió por asfixia y presenta, además, múltiples signos de violencia, lo que refuerza la tesis de que fue víctima de un crimen.

«El examen reveló signos de traumatismo en la cabeza, cuello y pecho», dice el comunicado de la Policía de Lombok Occidental, encargada de la investigación. Y es que, según el comunicado de la Policía, el «traumatismo contuso» en la parte superior del cuerpo, refuerzan la sospecha de que Matilde Muñoz murió «víctima de violencia». «El cuerpo fue encontrado boca abajo, con ropa y joyas, incluyendo dos collares con colgantes de una concha y una figura de Buda», añade el texto.

Dos hombres detenidos

La Policía indonesia ha detenido a dos hombres por este crimen, uno empleado en el hotel Bumi Aditya, donde se alojaba la turista, y otro que es extrabajador del mismo establecimiento. Ambos ya han confesado su participación en los hechos.

Según la versión recogida en los interrogatorios, Muñoz fue «asesinada en su bungaló» la madrugada del 2 de julio. Posteriormente, los sospechosos ocultaron el cuerpo en el cuarto del generador eléctrico del hotel durante cuatro días, antes de trasladarlo a otra zona trasera del complejo y luego a un solar vacío en las afueras. El 24 de agosto, casi dos meses después del crimen, decidieron mover los restos hasta enterrarlos parcialmente en la playa, donde finalmente fueron encontrados.

La investigación en Lombok comenzó el pasado 13 de agosto tras una solicitud de la Embajada de España. Según el personal del hotel Bumi Aditya, Muñoz fue vista por última vez «a principios de julio», aunque su círculo cercano afirmó no tener noticias suyas desde finales de junio. El hotel informó de que Muñoz les envió un mensaje el 6 de julio diciendo que «estaba en Laos», información desmentida por las autoridades migratorias indonesias.