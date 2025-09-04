Los asesinos de Matilde Muñoz movieron su cadáver en cuatro ocasiones antes de enterrarla en una playa

El cadáver de María Matilde Muñoz, la española de 72 años afincada en Mallorca y asesinada en Indonesia, fue trasladado hasta en cuatro ocasiones por los presuntos asesinos, según sostiene la policía del país asiático durante la investigación del caso.

El cuerpo sin vida de Matilde fue hallado el pasado 30 de agosto en una playa de la isla de Lombok, pero antes fue movido hasta en cuatro ocasiones. El asesinato fue cometido por dos trabajadores del hotel Bumi Aditya donde se hospedaba la española.

Según las pesquisas, los dos presuntos homicidas escondieron el cuerpo de Matilde Muñoz en la sala de generadores del establecimiento hotelero durante cuatro días, ha detallado el medio Detik Bali.

Cuatro días después, trasladaron el cadáver al área trasera del hotel, donde permaneció varias semanas hasta que, ya en agosto, lo llevaron a un terreno baldío próximo con el objetivo de dificultar la investigación policial.

Por último, los asesinos movieron a Matilde a una playa cercana al alojamiento, donde enterraron los restos mortales de la víctima.

Detenidos los autores del homicidio de Matilde Muñoz

Los supuestos asesinos de María Matilde Muñoz eran trabajadores del hotel donde se hospedaba la española. Confesaron los hechos a la policía y fueron detenidos inmediatamente.

La búsqueda fue tildada de intensiva y se llegó a ampliar a puertos y al aeropuerto de la isla de Lombok, localizada a 200 kilómetros de Bali. Incluso se colocaron carteles con el rostro de la desaparecida en varios lugares del país, incluidas áreas públicas y hoteles.

La investigación del caso continúa a la espera del resultado de la autopsia, que ya ha sido realizada por médicos forenses del Hospital Bhayangkara Mataram, según ha informado el periódico Kompas.

Matilde Muñoz nació en Galicia pero residía en Mallorca. La mujer de 72 años se registró en el hotel el 13 de junio de 2025 y extendió su estancia hasta el 20 de julio. Sin embargo, no se le volvió a ver desde el 1 de julio.

Desde el primer momento el entorno de Muñoz tuvo claro en todo momento de que se trataba de «un crimen de manual».

Los amigos de Matilde denunciaron su desaparición el 28 de julio. «Desde el 7 de julio no aparecen como recibidos sus mensajes de Whatsapp», relataba la denuncia, que también dejaba caer que la desaparición de la gallega no fue » voluntaria».