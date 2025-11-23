Un concursante de ‘La isla de las tentaciones’ explota contra Sandra Barneda: «Falsa»

Desde que La isla de las tentaciones irrumpió como uno de los realities más comentados de la televisión, la figura de Sandra Barneda se ha convertido en un elemento indispensable del formato. Su manera de sostener las historias, acompañar a los participantes y mantener la tensión en los momentos clave ha sido aplaudida por muchos espectadores, que ven en ella una pieza central del éxito del programa.

La presentadora ha logrado crear un estilo propio en la forma de consolar, frenar o encarar a los concursantes, algo que contribuye a que cada edición genere debates, memes y un sinfín de reacciones en redes sociales. Sin embargo, no todos valoran su papel de la misma forma, y recientemente una voz conocida del propio concurso ha querido desmontar esa imagen empática que tantos seguidores defienden.

Estamos hablando de Diego Pérez, participante de la tercera edición, quien vivió en primera persona todo lo que supone someter su relación a la presión del programa junto a su entonces novia, Marta de Lola. Tras dejar atrás su etapa televisiva, se ha volcado por completo en las redes sociales, donde asegura que actúa sin filtros y sin miedo a las consecuencias. Aprovechando esta libertad que él mismo reivindica, ha arremetido con dureza contra Sandra Barneda, a quien acusa de mostrar una actitud totalmente opuesta a la que proyecta frente a las cámaras. Con la tranquilidad de quien afirma no tener ya nada que perder, confesó que la mayoría de figuras televisivas evita criticar a presentadores porque consideran que tienen demasiado poder, pero él insiste en que no se autocensura.

Los ataques a Sandra Barneda

El ex concursante sostiene que su percepción de Sandra Barneda cambió en el propio rodaje, cuando observó gestos y comportamientos que, según él, respondían más a una interpretación que a una reacción genuina. En un vídeo dirigido a sus seguidores, resumen de su filosofía de «no cortarse», explicó que no pretende destrozar la imagen de la presentadora, aunque inmediatamente después puntualizó que la considera «muy falsa».

A su juicio, las expresiones que Barneda muestra durante las hogueras, en especial cuando baja la mirada o aparenta empatizar con el sufrimiento de los participantes, no son naturales. Diego insiste en que esas reacciones forman parte de una actuación premeditada y que la presentadora, lejos de sufrir con los concursantes, disfruta del drama que vive cada pareja en directo.

Diego Pérez señala a la presentadora

Diego Pérez fue incluso más allá al señalar que la presentadora actúa siguiendo estrictamente las indicaciones del programa, lo que, en su opinión, le quita credibilidad y la hace ver como alguien hipócrita. Aunque reconoce que su trabajo como conductora del formato está bien ejecutado, asegura que como actriz no podría dedicarse a ello, ya que considera que sobreactúa en los momentos de mayor tensión emocional. Sus palabras también dejan entrever una profunda antipatía personal, pues no solo cuestiona su profesionalidad, sino que admite que le cuesta soportar lo que él llama «caras exageradas» y comportamientos demasiado teatrales.

Sin embargo, estas declaraciones no han tardado en generar una respuesta contundente desde el propio universo del programa. Josué Bernal, concursante de la cuarta edición y alguien que vivió una experiencia muy distinta con Barneda, defendió públicamente a la presentadora. Según cuenta, la vio implicarse emocionalmente hasta el punto de tener que frenar grabaciones por verse desbordada por el llanto. Para él, esa implicación no era fingida, sino una muestra de la empatía real con la que Sandra se enfrenta a los momentos más difíciles del formato.

Diego Pérez pierde el miedo

A pesar de la controversia, Diego insiste en que no teme las repercusiones de sus palabras y recalca que ya no siente el peso de la «autoridad» que, según él, ejercen los presentadores dentro del mundo televisivo. Incluso repitió en varias ocasiones su disposición a seguir diciendo lo que piensa, aunque sus opiniones puedan resultar incómodas o romper la imagen pública de ciertas figuras del medio.

Su acusación sigue siendo la misma: cree que Sandra Barneda exagera su empatía en las hogueras y que sus gestos, lejos de transmitir compasión, forman parte de un montaje que busca potenciar el dramatismo del programa. Este desencuentro entre dos ex protagonistas del formato refleja, en última instancia, el impacto que La isla de las tentaciones tiene no solo sobre los espectadores, sino también sobre quienes han vivido la experiencia desde dentro, donde la línea entre realidad y espectáculo se difumina más de lo que muchos imaginan.