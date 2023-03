Así es Diego Pérez, el polémico concursante de ‘La isla de las tentaciones’ que participa en Supervivientes 2023

Hablar de Diego Pérez es sinónimo de polémica porque su nombre siempre está asociado a escándalos que no dejan indiferente a nadie. Saltó a la fama en tercera edición de ‘La isla de las tentaciones’, pero antes probó suerte en el mítico programa ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Él mismo ha reconocido que le gusta ser un rostro popular, por eso ha participado en varios espacios televisivos. Ahora, imitando a su mediática expareja, va a concursar en Supervivientes 2023.

Diego Pérez protagonizó una historia de desamor con Marta de Lola, quien también estuvo en ‘La isla de las tentaciones’. La joven se ganó el cariño del público y los responsables de ‘Supervivientes’ le ofrecieron participar en la edición de 2021. Estuvo a punto de ganar el premio final y entabló una amistad muy especial con Palito Dominguín, sobrina del archiconocido Miguel Bosé. Ahora le toca el turno a Diego y los espectadores quieren conocer todos sus secretos.

La profesión que nadie espera de Diego

El concursante tiene mucho poder en las redes sociales y ejerce de influencer de forma puntual, pero lo que realmente le gusta es el mundo de la música. Ha sacado varias canciones al mercado y está convencido de que tiene talento suficiente para deleitar al gran público, así lo ha asegurado él mismo en algunas de sus entrevistas. Incluso ha llegado a decir que quiere salir en televisión para ganar popularidad y llegar a un mayor número de personas. También es cierto que antes de ‘La isla de las tentaciones’ ya tenía bastantes fans.

Diego es una persona responsable y antes de formarse como cantante lo hizo como abogado. Siempre que habla lo hace con el corazón en la mano, por eso ha reconocido que lo que verdaderamente le gusta es el mundo artístico. Tiene un talento muy potente y quiere explotarlo. También adora el deporte, es boxeador y ha conseguido grandes méritos. Ahora solamente tiene que aplicar esta constancia para ganar ‘Supervivientes 2023’.

Diego tuvo muchos problemas con su exnovia

Diego fue uno de los protagonistas de ‘La isla de las tentaciones 3’ porque tuvo muchas discusiones con Marta de Lola. La joven llegó a confesar que solamente estaba con él porque adoraba al perro que tenían en común. Se llamaba Horus y también tuvo mucho peso en el programa presentado por Sandra Barneda. La influencer decidió romper con Diego y llevó el caso a los tribunales porque no quería desprenderse de su mascota.

Lola, como se le conoce popularmente, fue informando de todo el proceso en sus redes sociales. Ella pedía la custodia compartida. “El acuerdo ha quedado en que, de cada tres meses, yo esté uno con Horus. Es todo lo que he podido conseguir. Es verdad que me gustaría más, pero me parece un acuerdo razonable”, explicó en sus redes sociales.

Diego Pérez está registrado en una red para adultos

Diego se hace llamar James Lover en redes sociales. Tiene mucho tirón, por ejemplo en Instagram cuenta con 1.1 millones. Hace tiempo que no publica contenido, pero cuando descubrió el poder de sus fans se abrió una cuenta de Onlyfans. Es una red social destinada a la publicación de imágenes y vídeos de carácter íntimo.