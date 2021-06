Marta de Lola: todo lo que debes saber de la concursante más ‘persistente’ de `Supervivientes´

Lola, la concursante de `Supervivientes´, es una gran conocida de todos, tras su paso por varios programas de televisión, sin embargo, son pocos quienes realmente saben toda la verdad que se esconde sobre esta joven leonesa. Ahora te vamos a desvelar detalles sorprendentes sobre la concursante más persistente que tenemos en Honduras, pues fue la primera expulsada del reality y desde entonces se encuentra en Playa Destierro, viendo pasar al resto de los concursantes eliminados. Para empezar, te diremos que su nombre real no es Lola sino Marta Mencía. Este cambio se produjo por culpa de las redes sociales hace ya mucho tiempo. Según explicó ella misma, todo empezó al crear su primera cuenta en Tuenti con 12 años ya que su hermana siempre la pillaba y le hacia borrar el perfil. En el intento de que no la volviera a descubrir cambió su nombre a “Dolores Fuertes de Barriga”. Esta es una divertida anécdota, pero no la única, pues su vida ha sido muy intenta, pese a que solo tiene 27 años.

Apareció por primera vez en televisión en 2017 y fue en ese momento en `MYHYV´ cuando conoció a Diego, con quien entraría después en `La isla de las tentaciones´. Llevaban tres años juntos y habían adoptado a su perrito Horus. Esto no fue suficiente para que su amor prosiguiese como se demostró en las primeras semanas de concurso en la República Dominicana, pues Lola acabó en brazos de uno de sus pretendientes, el italiano Simone, al que luego cambió por Carlos Algore. Éste último fue detenido por un presunto abuso sexual en grupo a una joven francesa durante una fiesta ilegal en una conocida localidad madrileña. Mediaset envió un comunicado anunciando que eliminaría la presencia del sevillano de todas las imágenes que faltaban todavía por emitir en televisión del concurso.

Si bien Lola no tuvo suerte en el amor en la isla y regresó sola a España, fue a su vuelta cuando conoció a su actual pareja, el futbolista e influencer Iván Rubio. Su relación es de lo más consolidada y esto es lo que hizo que la organización de `Supervivientes´ le autorizase a visitar a su novia en Honduras. Ambos protagonizaron unas imágenes de lo más apasionadas en su reencuentro en la playa, en las que apenas dejaron nada a la imaginación. “Nos han puesto una esterilla de matrimonio para que durmamos juntos esta noche. Tú aquí me haces un hijo. Aquí me fecundas», aseguraba Lola, loca de contenta con la visita de su pareja. Este encuentro amoroso también sirvió para conocer un problema de salud que Lola lleva acarreando desde hace algún tiempo y que la está afectando mucho. “Tengo un problema hormonal. Me han dicho que me va a costar un poco tener bebés» y añadía: “Igual sucede el milagro de quedarme embarazada en Honduras». De ser así lo tienen claro: «Hemos dicho que si hay bebé se llama Daniel y, si es niña, Abril».

El motivo que llevó a Lola a tomar parte en el concurso más duro de la televisión, que está poniendo a prueba su resistencia, es que no quería que la gente en España se llevase una imagen equivocada de ella. «Yo no soy así, se me fue un poco la pinza», haciendo referencia a su paso por `La isla de las tentaciones´. Es cierto que nos está dejando ver una nueva Lola, muy dura, que se crece ante la adversidad, aunque en ocasiones pierde los nervios como cuando se le rompió el coletero que recogía su larga melena. Lleva desde los 16 años ganándose la vida. “He trabajado para no pedirle un duro a mis padres. He ejercido de camarera, dependienta, niñera, acompañante de ancianos en los hospitales, azafata de estancos y peluquera canina», además ahora es auxiliar de veterinaria. Le encantan los animales y lo ha demostrado, especialmente con su perrito, que se encuentra ahora con Diego, su expareja, mientras ella está concursando al otro lado del Atlántico. Parece que le quedan todavía muchas semanas antes de que vuelva a España, pues es toda una superviviente.