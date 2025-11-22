Rossana Zanetti habla sobre su participación en ‘La isla de las tentaciones’ con David Bisbal

La presencia de Rossana Zanetti en la alfombra roja de GHD en Madrid se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, no sólo por su elegancia, sino también por la predisposición con la que se detuvo a conversar sobre distintos aspectos de su vida familiar y profesional. El evento tuvo lugar en una capital marcada por un frío intenso, propio de un otoño que ya se siente casi invernal, aunque ni las bajas temperaturas consiguieron restar energía al ambiente festivo que convocó a numerosas personalidades. En este contexto, la actriz venezolana habló sobre el buen momento que atraviesa David Bisbal, quien ha retomado su actividad sobre los escenarios con un tour muy especial.

Rossana ha explicado que, a pesar de los desplazamientos y la exigencia que implica un calendario de conciertos, Bisbal consigue organizar su vida de forma que la familia apenas note la distancia, algo que para ella es fundamental, especialmente teniendo en cuenta que comparten la crianza de sus hijos y que ambos valoran profundamente los periodos en los que pueden estar juntos sin interrupciones.

Rossana Zanetti y ‘La isla de las tentaciones’

La entrevista dio un giro inesperado cuando surgió el tema de La isla de las tentaciones 9, un programa que sigue liderando audiencias y que siempre genera conversación entre el público. Aunque Zanetti confesó que no sigue la edición de forma habitual, reconoció que sabe perfectamente de qué trata y que entiende por qué provoca tanta curiosidad entre los espectadores. Los periodistas quisieron jugar con la idea de imaginar cómo sería la participación de la pareja en un formato así, una sugerencia a la que Rossana reaccionó entre divertida e incrédula.

Antes incluso de profundizar, dejó claro que no concibe esa posibilidad para su relación y que, en su opinión, ese tipo de dinámicas televisivas no encajan con la manera en que ella y David Bisbal entienden el compromiso que han construido. Su reacción fue espontánea y contundente, dejando claro que no existe ningún escenario en el que se preste su historia de amor a un experimento televisivo de ese estilo.

Con la franqueza que la caracteriza, Rossana afirmó que ni se plantea la idea de participar en un reality que gire en torno a la tentación, la duda o la desconfianza como motor narrativo. Aseguró que no solo ella lo descarta, sino que está convencida de que Bisbal tampoco mostraría interés por algo así. Para justificar su postura, explicó que no considera sano “poner a prueba el amor” en un formato diseñado para generar tensión emocional y confrontaciones, y que su relación se basa precisamente en lo contrario: estabilidad, respeto y una dinámica familiar que no necesita ser cuestionada para comprobar su fortaleza.

Así se organiza Rosanna Zanetti

Rossana habló también sobre cómo viven los niños las ausencias de su padre cuando se marcha a cumplir con sus compromisos profesionales, y destacó que este año el impacto será menor por la forma en que está organizada la gira. Recuerda con mucho cariño que el verano anterior había sido extraordinario precisamente porque Bisbal no estaba de gira y pudieron compartir largas jornadas sin horarios ni obligaciones, un periodo que quedó reflejado en varios momentos familiares que ambos compartieron en redes sociales.

Según ha explicado, aquellos meses permitieron generar un colchón emocional que ahora les ayuda a afrontar los desplazamientos con más serenidad, sobre todo porque el ritmo actual es más amable: los conciertos se celebran únicamente los fines de semana, lo que garantiza que durante el resto de la semana Bisbal regrese a casa.

A lo largo de toda esta conversación, quedaba claro que la vida profesional de David Bisbal avanza con un ritmo firme, como lo demuestra el lanzamiento del proyecto navideño con el que ha iniciado de manera oficial la temporada. El cantante inauguró el alumbrado musical el pasado 15 de noviembre en la Plaza de Toros de Almería, un evento que marcó el comienzo de su agenda festiva y que contó con una gran acogida por parte de su público. Una semana después repetirá la experiencia en Sevilla, donde actuará en el Fibes con las entradas completamente agotadas, confirmando el enorme interés que despierta esta gira.

Los planes de David Bisbal

El mes de noviembre lo despedirá sobre el escenario del Bilbao Arena, cerrando así un tramo del tour que promete continuar con un éxito notable. Mientras tanto, su familia lo acompaña desde la distancia cercana que permite la organización de los conciertos, y Rossana, siempre a su lado, celebra con orgullo cada paso de esta etapa que combina trabajo, música y un equilibrio personal cuidadosamente construido.

Ese equilibrio tan cuidado entre lo profesional y lo personal responde en gran parte a la naturaleza de la gira Todo es posible en Navidad, que llevará al cantante a al menos nueve ciudades españolas durante las próximas semanas.