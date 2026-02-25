Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El reemplazo de cadera es una de las cirugías ortopédicas más habituales para tratar patologías como la artrosis avanzada, fracturas o deformidades que generan dolor persistente y limitación funcional. Su objetivo es aliviar el dolor y recuperar la movilidad, mejorando de forma notable la calidad de vida del paciente.

En los últimos años, la cirugía de prótesis de cadera ha experimentado una clara evolución, no tanto por el implante en sí, sino por los avances en las técnicas quirúrgicas, el control del dolor y los protocolos de recuperación. En este contexto, comienza a abrirse paso un nuevo escenario: la cirugía de prótesis de cadera ambulatoria, en la que el paciente puede regresar a su domicilio el mismo día de la intervención.

El doctor Eulogio Martín Buenadicha, cirujano y traumatólogo deportivo especialista en rodilla, cadera y hombro del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica de Olympia Quirónsalud, explica que la clave para que una prótesis de cadera pueda realizarse de forma ambulatoria no es únicamente la vía quirúrgica, sino el control del dolor postoperatorio y la adecuada selección del paciente. «Una prótesis de cadera podría hacerse de forma ambulatoria por cualquier vía de abordaje», señala el especialista. «La clave está en el dolor postoperatorio, y ahí el papel de los anestesistas es fundamental».

En este sentido, el trabajo coordinado con el Servicio de Anestesia resulta decisivo. La aplicación de bloqueos anestésicos específicos, que se están utilizando en pacientes intervenidos de prótesis de cadera, ha demostrado un control eficaz del dolor tras la cirugía, permitiendo una recuperación más confortable y segura.

La vía anterior: ventajas en el postoperatorio inmediato

La llamada vía anterior en la prótesis de cadera no es una técnica nueva, aunque en los últimos años ha ganado popularidad. A diferencia de otros abordajes, permite acceder a la articulación entre planos musculares, sin necesidad de cortar músculos, lo que se traduce en un postoperatorio inmediato más rápido.

«La gran ventaja de la vía anterior es que el paciente tiene menos dolor en los primeros momentos tras la cirugía y puede iniciar antes la movilización», explica el Dr. Martín Buenadicha. A medio plazo, los resultados funcionales tienden a equipararse con otras vías, pero esta recuperación inicial más ágil resulta especialmente relevante cuando se plantea un alta precoz.

Además, esta menor agresión muscular facilita un inicio más rápido de la deambulación y la fisioterapia, lo que contribuye a una recuperación funcional temprana.

¿Qué pacientes son candidatos a una cirugía ambulatoria?

Según el especialista de Olympia Quirónsalud, no todos los pacientes son candidatos a este tipo de procedimiento. El perfil más adecuado es similar al de otras cirugías ambulatorias como la prótesis de rodilla o de hombro: personas sin patologías cardiovasculares o respiratorias relevantes, con buen estado general y sin una edad excesivamente avanzada, habitualmente por debajo de los 65–70 años, aunque la edad cronológica no es un criterio estricto.

También se valoran factores menos visibles, pero igualmente importantes. «En la consulta tienes que identificar a un paciente que entiende perfectamente en que consiste un proceso ambulatorio, con buen control y manejo del dolor», explica el doctor. «Es fundamental que sea un paciente física y mentalmente preparado y que cuente con un buen apoyo familiar». El entorno domiciliario y la red de apoyo son esenciales para garantizar una recuperación segura tras el alta.

Protocolos y experiencia previa: el camino hacia la cadera ambulatoria

La implantación de la prótesis de cadera ambulatoria requiere protocolos bien definidos, consenso con anestesia y el respaldo de los distintos estamentos del centro. La experiencia previa en Olympia Quirónsalud con prótesis de rodilla ambulatorias y los primeros casos de prótesis de hombro han facilitado el camino para avanzar hacia este nuevo modelo asistencial.

«El objetivo no es dar el alta cuanto antes, sino hacerlo cuando el paciente está en condiciones óptimas, con el dolor controlado y con todas las garantías de seguridad», concluye el Dr. Eulogio Martín Buenadicha.