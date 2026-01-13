Fact checked

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha manifestado este martes que se están dando los pasos necesarios encaminados a formalizar la candidatura para que la ciudad albergue la Agencia Estatal de Salud Pública.

El regidor ha recordado que en el año 2022 el Ayuntamiento aprobó una moción propuesta por él mismo que fue respaldada por todos los grupos políticos con representación municipal para solicitar al Gobierno central, dentro de la política de descentralización de sedes, que la Agencia Estatal de Salud Pública pudiera ubicarse en la ciudad.

«Evidentemente, vamos a presentar la solicitud», ha confirmado y ha apuntado que el hecho de abordar los trámites pertinentes «ha sido algo complejo» por la escasez de tiempo, ya que las bases se publicaron el pasado día 17 de diciembre y el plazo de presentación de las candidaturas concluirá el próximo día 17 de enero.

Candidaturas del nuevo organismo

La Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) es un nuevo organismo público independiente creado por la Ley 7/2025, de 28 de julio, adscrito al Ministerio de Sanidad, con el objetivo de reforzar la protección de la salud de la población mediante la vigilancia, identificación y evaluación de riesgos sanitarios, la comunicación pública sobre amenazas de salud, y la coordinación de la preparación y respuesta ante crisis y emergencias sanitarias. Esta agencia asume funciones técnicas que hasta ahora gestionaba el propio Ministerio de Sanidad y reforzará el sistema público frente a futuras pandemias y desafíos en salud pública, en coordinación con las comunidades autónomas.

En estos momentos, tras la publicación del procedimiento oficial para la determinación de la sede física de la agencia, varias ciudades han presentado o mostrado interés en albergarla. Las primeras candidaturas confirmadas son Granada y Zaragoza, con propuestas que resaltan infraestructura y experiencia en salud pública, mientras que también se han valorado opciones como Barcelona, Oviedo, Lugo y Madrid, entre otras, dentro del proceso que se cerrará tras el plazo para presentar propuestas.

Apoyo del Colegio de Veterinarios

El alcalde leonés ha explicado que se están dando los pasos oportunos para presentar la solicitud y recientemente ha tenido lugar una reunión con el Colegio de Veterinarios, que es otra de las entidades interesadas en lograr este objetivo y que también promueve la candidatura.

Igualmente, el Consistorio se ha dirigido a la Junta de Castilla y León para que pueda trasladar también su apoyo a la candidatura leonesa, a través de un acuerdo en Consejo de Gobierno. Además, se recaban otros apoyos de la Universidad de León (ULE), empresas, instituciones empresariales y se abordan las memorias técnicas. Todas estas cuestiones harán, ha asegurado, que el día 17 de enero, «como máximo», León haya presentado su candidatura.

José Antonio Diez se ha pronunciado de este modo en el Consistorio de San Marcelo, donde ha participado en la presentación del XXIII Ciclo de Músicas Históricas de León, uno de los mejores del mundo.