Caramelizar un alimento es someterlo al calor con azúcar o miel, para transformarlo en caramelo. Esta es una técnica culinaria muy empleada en las cocinas del mundo pues les aporta a los alimentos un agradable sabor y un color muy atractivo. Este proceso es complejo y exige cuidado, aunque no es difícil. Por ello, explicamos aquí la técnica en casa para una merluza caramelizada, y que quede perfecta.

En el caso concreto de esta receta, se utiliza miel combinada con salsa de soja y limón. Con esta emulsión se pincela la merluza y se cocina en una sartén o plancha, en la parrilla o al horno. El color que adquiere la piel de la merluza es muy atrayente, y el sabor se potencia con esta técnica. Ahora bien, hay que cocinar poco la merluza, ya que, si se pasa el tiempo, la carne quedará gomosa y, lo peor, desaparecen todos sus nutrientes.

Ingredientes:

4 lomos de merluza

1 berenjena

100 gramos de espinacas

½ limón

2 dientes de ajo

4 cucharaditas de salsa de soja

1 cucharada colmada de miel

Aceite de oliva virgen extra al gusto

Sal y pimienta negra recién molida

Cómo preparar la técnica en casa para una merluza caramelizada:

Precalentar el horno a 180° C. Lavar la berenjena, embadurnarla de aceite de oliva y hornear 25 minutos. Sacar, dejar enfriar y pelarla. En el vaso de la batidora, poner la berenjena, los dientes de ajo pelados, 3 cucharadas de agua, 2 cucharadas de aceite de oliva y una pizca de sal. Triturar. Verter en una sartén un chorrito de aceite de oliva. Lavar las hojas de espinacas y rehogarlas durante un minuto. Añadir la crema de berenjena triturada. Mezclar y cocer durante 5 minutos. Si se ve que la crema queda demasiado espesa, se le puede agregar algo de agua, hasta lograr la textura deseada. Dar un punto de sal y reservar. En un bol, combinar la miel con la salsa de soja y el zumo de medio limón. Pincelar los lomos de merluza. En una sartén, echar un chorrito de aceite de oliva y poner a fuego medio. Poner los lomos de merluza y cocinar 4 minutos por cada lado. Servir la merluza junto con la salsa de crema por encima, en caliente.

La técnica en casa para una merluza caramelizada es muy sencilla, como has visto. Sirve la merluza con la crema de espinacas y berenjena y acompaña con alguna ensalada fresca, si así lo deseas, para potenciar los nutrientes del plato, y una copa de vino blanco. Recuerda no cocinar de más el pescado. Si te ha parecido interesante esta receta no dudes en compartirla con tus amigos y contactos.