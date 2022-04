El soufflé, para algunas personas, es una de las creaciones gastronómicas más excelsas de la cocina francesa. Se requiere de una buena bechamel, huevos batidos y queso, que así es el soufflé clásico y original. Soufflé es el participio de souffler, verbo francés que significa soplar, de modo que un soufflé es una preparación “soplada” o “hinchada” por acción del calor, tal y como este delicioso soufflé de acelgas, queso fresco y tomates secos.

La versatilidad de la preparación ha permitido que a lo largo de los años sean muchas las variaciones sobre el mismo tema. Se termina su elaboración al horno y es allí donde se infla, por lo que cuando se prepara hay que tener cuidado de no llenar el molde más de las ¾ partes de su capacidad, para que no se rebose: cuando las claras están bien batidas, el soufflé crecerá por encima de los bordes del molde, pero no más.

Ingredientes: