Prueba estas magdalenas caseras de quinoa

¿Alguna vez has pensado en combinar la quinoa con dulces? Si no lo has hecho, te vamos a mostrar cómo puedes preparar una riquísima receta de magdalenas de quinoa. Esta receta contiene un sabor único que te encantará y, además, es una excelente manera de incorporar el superalimento a tu dieta. Lo mejor de todo es que la puedes hacer en casa de una forma muy sencilla.

La quinoa es un alimento muy saludable y nutritivo que se ha convertido en una gran opción para aquellos que buscan una dieta más saludable. Esta pequeña y versátil semilla proporciona grandes beneficios para la salud, gracias a su rica variedad de nutrientes. Desde vitaminas y minerales hasta proteínas y fibra, la quinoa es un alimento que debe formar parte de una dieta saludable. Para empezar, la quinoa es una excelente fuente de proteínas. Una porción de 1/4 taza de quinoa cocida proporciona cerca de 5 gramos de proteína, lo que lo convierte en una excelente opción para aquellos que buscan una fuente vegetal de proteína. Además, es una buena fuente de fibra, proporcionando 2 gramos por porción. También nos aporta vitaminas y minerales. Contiene cantidades significativas de vitamina B1, B2, B6 y ácido fólico, así como hierro, magnesio, fósforo y potasio.

La quinoa se puede cocinar de muchas maneras diferentes, desde ensaladas hasta platos principales, y se puede usar para sustituir los granos más comunes, como la avena y el arroz. Esto la hace ideal para aquellos que buscan variar su dieta y encontrar nuevas formas de disfrutar de sus comidas.

Ingredientes:

120 gramos de harina de quinoa

120 gramos de harina de trigo

120 gramos de azúcar

2 huevos

20 gramos de levadura

120 mililitros de leche

80 mililitros de aceite de oliva

1 cucharadita de canela molida

1/2 cucharadita de nuez moscada

1 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de vainilla

Ralladura de un limón

Un puñado de pasas

Preparación:

Precalienta el horno a 200°C. Mezcla en un bol la harina de quinoa, la harina de trigo, el azúcar, la levadura, la canela, la nuez moscada, la sal y la vainilla. Agrega los huevos, la leche, el aceite de oliva y la ralladura de limón. Bate la mezcla con una batidora hasta tener una masa homogénea. Agrega las pasas y mezcla con una cuchara. Coloca la mezcla en moldes para magdalenas y llénalos hasta la mitad. Hornea durante 20 minutos. 8. Retira del horno y deja enfriar. Decora a tu gusto con sirope de chocolate, frutas, nueces, etc. 10. ¡Disfruta tu deliciosa receta de magdalenas de quinoa!

Una vez que estén listas, deja que se enfríen antes de servir. Son deliciosas, nutritivas y muy fáciles de preparar. ¡No esperes más para probar esta rica y saludable receta de magdalenas de quinoa!