Adiós a la Lotería de Navidad de siempre: las matemáticas confirman que en este sorteo es mucho más fácil ganar un premio

Mientras que la Lotería de Navidad es conocida por su alto impacto mediático y su papel en las celebraciones navideñas, existe un sorteo celebrado en enero que demostró ser matemáticamente más ventajoso para quienes buscan aumentar sus posibilidades de ganar algún premio.

Esta diferencia radica en varios factores, como la proporción destinada a los reintegros y el número total de premios otorgados.

El conocido como Sorteo del Niño, celebrado cada 6 de enero, reparte un porcentaje mayor en premios respecto a la cantidad jugada, lo que lo convierte en una opción más atractiva para quienes buscan minimizar riesgos. A diferencia de la Lotería de Navidad, donde la emoción se centra en unos pocos grandes premios, en el Niño aumenta la probabilidad de recuperar lo invertido gracias a la alta proporción de reintegros y premios menores. Por esta razón, muchos expertos consideran que, desde un punto de vista puramente estadístico, este sorteo ofrece una mejor relación entre el gasto y las posibilidades reales de obtener beneficio.

¿Cuál es el sorteo que es más fácil de ganar que la Lotería de Navidad?

El 6 de enero, Día de Reyes, marca el inicio del año con uno de los eventos más esperados: el Sorteo del Niño. Este sorteo, organizado por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se ha convertido en una tradición que sigue al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, celebrado el 22 de diciembre.

Ambos sorteos distribuyen millones en premios, pero existen diferencias notables en cómo están diseñados. Uno de los principales motivos por los que el Sorteo del Niño resulta más atractivo en términos probabilísticos es la cantidad de premios distribuidos.

Mientras que en la Lotería de Navidad aproximadamente 15.304 números de cada 100.000 obtienen algún tipo de premio, en el Sorteo del Niño esta cifra aumenta hasta los 37.920 números premiados por cada 100.000. Esto significa que casi el 38% de los números en juego reciben algún tipo de recompensa.

Una de las razones clave de esta diferencia es la proporción de reintegros. En la Lotería de Navidad, sólo el 10% del dinero recaudado se destina a los reintegros, mientras que en el Sorteo del Niño esta cifra asciende a casi el 30%. Esto se traduce en una mayor probabilidad de recuperar la cantidad invertida en el décimo.

En términos porcentuales, la probabilidad de ganar algo en el Sorteo del Niño es de casi el 8%, frente al 5% de la Lotería de Navidad. Este incremento, aunque aparentemente modesto, es significativo para quienes buscan minimizar las pérdidas en estos sorteos.

¿En qué sorteo es más fácil de ganar el primer premio?

Aunque el Sorteo del Niño ofrece mejores probabilidades para premios menores y reintegros, el escenario no cambia cuando se analiza la posibilidad de obtener el Primer Premio. En ambos casos, la probabilidad de conseguir este gran premio es exactamente la misma: 0,0001%, o lo que es lo mismo, una entre 100.000.

Esta similitud se debe a que tanto la Lotería de Navidad como el Sorteo del Niño tienen la misma estructura en cuanto al número de billetes emitidos: 100.000 números distribuidos en series.

Sin embargo, esta baja probabilidad no parece desanimar a los jugadores, ya que el Primer Premio sigue siendo el objetivo principal para muchos de ellos.

El Sorteo del Niño 2025 repartirá un total de 700 millones de euros en premios, la misma cantidad que en la edición anterior. Cada billete, dividido en décimos de 20 euros, mantiene su precio y formato habitual.

¿Por qué el Sorteo del Niño es matemáticamente más ventajoso?

A la vista de las cifras, es evidente que el Sorteo del Niño está diseñado para repartir premios de manera más amplia. Estas son las claves:

Mayor porcentaje destinado a reintegros: el 30% de los fondos del sorteo se destinan a devolver lo jugado, triplicando las oportunidades de obtener un reintegro en comparación con la Lotería de Navidad.

el 30% de los fondos del sorteo se destinan a devolver lo jugado, triplicando las oportunidades de obtener un reintegro en comparación con la Lotería de Navidad. Más números premiados: 37.920 números por cada 100.000 reciben premios en el Sorteo del Niño, frente a los 15.304 de la Lotería de Navidad.

37.920 números por cada 100.000 reciben premios en el Sorteo del Niño, frente a los 15.304 de la Lotería de Navidad. Probabilidad de premio: las probabilidades de ganar algún dinero son del 8% en el Sorteo del Niño, frente al 5% en Navidad.

Estas características hacen que el Día de Reyes sea una fecha especialmente interesante para quienes buscan aumentar sus probabilidades de éxito en los sorteos de lotería.