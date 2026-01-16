El PP reacciona a la exclusiva de Koldo en OKDIARIO sobre las armas en Ferraz: «Mafia o democracia»

El Partido Popular (PP), a través de la portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha reaccionado a la publicación de un nuevo fragmento de la entrevista de Eduardo Inda, director de OKDIARIO, a Koldo García. El ex asesor de José Luis Ábalos desvela en exclusiva a este periódico que se encontraron «dos pistolas y una escopeta en los bajos de Ferraz» y que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le «ordenó» destruirlas.

«Mafia o democracia», ha publicado Muñoz en la mañana de este viernes, en su cuenta oficial de X, citando la publicación de OKDIARIO sobre las armas de Ferraz y la orden de Pedro Sánchez a Koldo García, que demuestra la cercanía del secretario general del PSOE con el que fuera asesor ministerial, quien se encuentra actualmente en la prisión madrileña de Soto del Real por su implicación en la trama de corrupción que rodea al partido socialista.

Koldo, en conversación con Eduardo Inda, responde afirmativamente a la pregunta sobre si se «encontraron armas en los bajos de la sede de Ferraz». El asesor, además, reconoce que se trataba de dos armas cortas, de 9 mm y una escopeta paralela, que descubrieron «trabajadores del partido, al parecer». García añade que a él le «llamaron y dijeron que había aparecido eso».

A través de José Luis Ábalos, entonces su jefe, Koldo García recibió la orden directa de Pedro Sánchez. «Dijo que las quitáramos de en medio», relata el asesor de Ábalos a este periódico, en una entrevista exclusiva. Él fue quién «las quitó de en medio» y lo hizo destruyendo las pruebas, entre Vizcaya y Guipúzcoa, fundiéndolas.

«Se necesita poco. El material exterior es plástico y todo lo demás se puede desmontar muy rápidamente en piezas que sean totalmente irreconocibles», subraya Koldo sobre este surrealista e inédito episodio. Según el que fuera mano derecha de Ábalos, es «muy fácil» deshacerse de esas armas, ya que sólo se necesita un soplete. «Se deteriora, se puede partir y el material es como una fundición y salta», confiesa a OKDIARIO, además de aceptar que Pedro Sánchez, quien le dio la orden de destruir las armas, le conminó a cometer un delito.