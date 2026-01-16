El PNV exige a Sánchez los aeropuertos 24 h. después de recibir el control de las ayudas al paro

El lehendakari, Imanol Pradales, ha aumentado este viernes la lista de exigencias del PNV al Gobierno de Pedro Sánchez tan sólo 24 horas después de que el Gobierno Vasco reciba el control de las ayudas al desempleo. El dirigente nacionalista pide ahora al Ejecutivo central el traspaso de la gestión de los aeropuertos, a pesar de la negativa por parte de AENA.

En una comparecencia en Vitoria, en el Foro Capital, el lehendakari ha hablado de la transferencia en la gestión de los aeropuertos que reclama el Gobierno Vasco. Pradales ha reconocido que se trata de un aspecto «delicado», si bien deja claro que su partido no renuncia a ello, ya que le corresponde a los ciudadanos del País Vasco «por ley».

Pradales ha avisado de que AENA «es una sociedad controlada por el Gobierno» y se muestra en disposición a jugar «el partido» ante el Gobierno, al que exprimirá también en lo que respecta al control de los aeropuertos, un día después de sellar el acuerdo para la cesión de cinco competencias, entre ellas el de las ayudas al paro, para el Ejecutivo Vasco.

Este viernes está convocada la Comisión Mixta de Transferencias para el traspaso a País Vasco de las mencionadas cinco competencias, logrado en el último momento después de varias semanas sin acuerdo. La reacción del PNV, dispuesto a exprimir a Sánchez en lo que le quede de legislatura, es advertir de que tienen más exigencias y que buscarán más competencias como la referente a la gestión los aeropuertos.

«Hemos vuelto a salvar la convocatoria en el último minuto», ha reconocido Pradales, quien ha advertido de que no se puede «seguir así» y que la nueva fase de negociación para las futuras transferencias será la «revalida para acreditar la voluntad política real del Gobierno español y del presidente Sánchez ante el actual curso político».

El Gobierno Vasco, como ha anunciado el lehendakari, está elaborando un informe de evaluación de cumplimientos e incumplimientos de los acuerdos suscritos hasta ahora por los dos ejecutivos. «Esta será la base para la revalida bilateral», ha dicho Pradales, quien también insiste en que el Estatuto de autonomía «no es una carta otorgada», sino que es un acuerdo «o se puede reinterpretar de manera unilateral» ni tampoco «desnaturalizar».

«Necesitamos todas las capacidades políticas para adoptar las decisiones más adecuadas para nuestro futuro. Queremos autogobernarnos y no que otros decidan por nosotros», ha zanjado este viernes.

Adelanto de las elecciones

Imanol Pradales también se ha referido a la posibilidad de un adelanto electoral a 2026, como ya ha augurado el presidente del PNV, Aitor Esteban. «Hablamos bastante de esto y hacemos nuestras quinielas», ha reconocido el lehendakari al respecto a la potencial caída del Gobierno actual de Pedro Sánchez, al que le corresponde la decisión. «Hará lo que más le convenga y tomará la decisión cuando más le convenga» y «tenemos que estar preparados», ha manifestado.

Competencias a País Vasco

Este viernes, desde las 10:30 horas, se ha reunido la Comisión Mixta de Transferencias, que formalizará el traspaso de competencias relativas a las prestaciones de desempleo, prestaciones no contributivas familiares de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia), ya acordadas por el Gobierno con el PNV.

El Gobierno vasco busca ahora también la gestión de tres aeropuertos del País Vasco, de Bilbao, Vitoria y Fuenterrabía, entre las 16 competencias que busca lograr tras conseguir las cinco primeras desde el Ejecutivo central.