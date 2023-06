La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha retratado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su idea de hacer seis debates electorales con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, antes de las elecciones generales del 23 de julio. Ayuso rescata un vídeo de Sánchez de 2019 en el que se niega a debatir cara a cara con el que era por entonces el principal líder de la oposición, Pablo Casado, y defendió que lo procedente era un debate con todos los candidatos.

«¿Y entonces qué ocurre con Podemos y Ciudadanos? Con más argumentos, Vox va a decir también ‘oiga, yo también quiero ese debate’. Sostengo que el debate a cinco es el debate que se tiene que hacer en esta campaña electoral», afirmó Sánchez para rechazar la propuesta que le hizo Casado. Así se mostró el dirigente socialista el 18 de abril de 2019, en una entrevista concedida a Julia en la Onda de Onda Cero.

El presidente del Gobierno era partidario de hacer un debate a cinco: PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y Vox. Atresmedia propuso por aquel entonces un debate electoral entre estas cinco formaciones. Sin embargo, la Junta Electoral Central detuvo este evento por incluir a Vox, ya que la formación de Santiago Abascal todavía no contaba con representación parlamentaria en el Congreso. «Si a mí me dicen, por ejemplo, que va a haber un debate a cinco como el que propuso Atresmedia, yo no tengo ningún problema en debatir», indicó Pedro Sánchez.

Finalmente para aquellos comicios se realizó un debate electoral. Fue el 22 de abril de 2019, en RTVE. Los candidatos que participaron fueron los siguientes: Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos) y Pablo Iglesias (Podemos).

6 debates

Pedro Sánchez ahora sí que quiera debatir con el principal líder de la oposición en la actualidad, Alberto Núñez Feijóo. En 2019 se negó a debatir cara a cara con Casado, pero ahora le ofrece hasta seis a Feijóo. «Creo que los españoles merecen debates para conocer y reivindicar el respeto en democracia. Proponemos más democracia y, por tanto, más información. Proponemos claridad. Quiero proponer que estas sean las elecciones de los debates democráticos. Quedan siete semanas para el 23J, tiempo de sobra para que los ciudadanos se formen una opinión. Quiero que sean las elecciones de los debates democráticos. La elección es Sánchez o Feijóo. O, si lo prefieren, Feijóo o Sánchez. Sólo hay dos presidentes posibles», aseguró el dirigente socialista este lunes.

El líder del PP sí que le ha planteado al presidente del Gobierno realizar al menos un debate electoral para estas elecciones generales del 23J. «Va a haber un cara a cara entre Sánchez y yo en la campaña electoral. No tengo ningún problema en tener un debate cara a cara con el señor Sánchez. Y a partir de ahí, deje por favor a los grupos y a los jefes de campaña que decidan cuál es el formato y cuántos, cuáles y en dónde», ha sostenido Feijóo este martes.