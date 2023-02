Casado traslada a Feijóo que su actividad profesional no le permitirá estar en actos del partido

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado este jueves en Daimiel (Ciudad Real) que su antecesor, Pablo Casado, con quien comió el miércoles en un restaurante cerca del Senado, le trasladó en ese almuerzo que su actividad profesional no le permitirá estar en actos del partido. Este encuentro en la Taberna del Alabardero se produjo justo en el aniversario de la caída de Casado por poner en cuestión la honorabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Asimismo, el ex líder del PP, dedicado ahora al mundo de los fondos de inversión y a un proyecto de tecnologías de seguridad, tampoco estuvo hace unas semanas en la foto de la unidad que Feijóo logró con José María Aznar y Mariano Rajoy en la convención intermunicipal de Valencia.

«Está, por lo que me ha dicho, enfocado y centrado en una actividad profesional y esa actividad profesional, según me ha dicho, no es compatible con la actividad política, cosa que entiendo y además me parece razonable e inteligente», ha manifestado Feijóo a preguntas de la prensa en una visita a las bodegas García Carrión.

«En todo caso -ha afirmado- (Pablo Casado) ha sido presidente de nuestro partido durante un tiempo, la relación es cordial y dentro de la cordialidad que mantengo con dirigentes del partido y ex dirigentes del partido, pues esto ha sido una comida, como no puede ser de otra forma, cordial», ha subrayado Feijóo. Este almuerzo, según indicaron fuentes de Génova, estaba pendiente desde Navidad pero la agenda de ambos impidió que tuviera lugar antes.

«Sobre su presencia o no en actos políticos, les refiero su respuesta», ha explicado a los periodistas en su intervención pública. «Y la respuesta es que su actividad profesional en este momento requiere no mezclarla con la actividad política, lo cual lo comparto. Y si en algún momento, hubiese algún tipo de compatibilidad, pues iría a aquellos sitios donde los dirigentes del partido le invitaran, como no puede ser de otra forma. Nosotros no vamos a donde no nos invitan. Yo no he venido a Daimiel sin la autorización del alcalde, y no he venido a Castilla-La Mancha sin la autorización del presidente autonómico (del PP)», ha señalado en alusión a Leopoldo Sierra y Paco Núñez.

«Independencia»

Repreguntado sobre la conversación con Casado, Feijóo ha reiterado que el ex líder del PP le contó que «‘estoy en una actividad profesional que requiere independencia partidista, estoy en una actividad internacional, y por tanto, no puedo hacer actividad política, al menos durante un tiempo’».

«En mi partido hablar con ex dirigentes no está prohibido, y como no hay ningún tipo de mala conciencia con nadie, pues yo con hablo con todos los ex dirigentes que ha tenido mi partido si les parece bien tener un contacto conmigo y a mí me parece oportuno hacerlo. En este caso, se produjeron las dos cuestiones, que a él le interesa hablar conmigo, y que a mí me parezca también interesante y oportuno hablar con él», ha comentado el presidente del PP.

«Insisto, no hay nada que ocultar, no hay ninguna cuestión pendiente; simplemente ha habido un congreso de mi partido, me presenté, otros no se presentaron, que yo sepa no se presentó nadie, y la gente votó. Esto es lo que ha ocurrido, se convoca un congreso, se presentan los que quieren y la gente vota en función de las candidaturas. No ha ocurrido otra cosa, un congreso democrático en un país democrático es lo normal para sustituir a un líder», ha remachado en referencia al Congreso nacional del pasado abril en Sevilla.

La moción «show»

En cuanto a la moción de censura contra Pedro Sánchez que Vox registrará el lunes -con el profesor Ramón Tamames, de 89 años, como candidato, Feijóo ha incidido en que no es el momento de presentarla porque supondrá la victoria parlamentaria de un Gobierno «convulso, dividido y en implosión», si bien ha vuelto a reiterar que el PP no votará en contra y ha expresado una vez más su respeto hacia el profesor Tamames.

«A España y a la política hay que tomárselas más en serio que un par de tardes en el Congreso con alguien que sabe que no va a ser presidente y con un partido que incrementará el show parlamentario», ha criticado Feijóo, abogando por volver a la «política seria».