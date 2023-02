Los ex presidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy no sólo acompañaron al actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las dos jornadas de la Convención intermunicipal que los populares celebraron en Valencia este fin de semana. También compartieron mesa y mantel con el jefe de la oposición, sus barones y la plana mayor de Génova en una cena privada que tuvo lugar la noche del sábado.

En esta velada, donde ambos se sentaron a cada lado de Feijóo y mostraron «complicidad» entre ellos, según las fuentes presentes consultadas, el mensaje que transmitieron a los candidatos y dirigentes regionales y a la cúpula del partido fue que pueden contar con ellos para lo que necesiten. «Estamos a vuestra disposición», trasladaron a los asistentes a dicha cena en un elegante restaurante del hotel Westin en la ciudad del Turia, apuntan las mismas fuentes.

Un mensaje que no es baladí y una actitud que en el caso del presidente de FAES sí que había sido verbalizada de un modo similar hace ocho meses. El pasado junio, durante un diálogo del III Foro Internacional Expansión organizado en Alcalá de Henares (Madrid), Aznar destacó la figura del presidente nacional del PP y se abrió a «colaborar» con él en un futuro Gobierno presidido por el de Los Peares. «A mí lo que me pida mi país yo se lo voy a dar», aseguró.

«Le deseo muchísimo éxito a Feijóo. Creo que tiene todas las condiciones, creo que la gente va a confiar en él y a mí, lo que me pida mi país, yo se lo voy a dar. Nunca he dicho a nadie que no, lo que pasa que a veces, solamente por no ser de una parte, pues eso no se entiende, debe ser exceso de sectarismo. Yo siempre estoy a disposición de mi país, sin ningún tipo de duda. No hay restricción», dijo Aznar en junio.

Aldabonazo

El sábado por la tarde, Feijóo logró la foto de la «unidad» con Aznar y Rajoy que no tuvo su antecesor, Pablo Casado. Esta vez no hubo ningún contratiempo, como ocurrió en abril en el Congreso Nacional de Sevilla, donde el presidente de FAES fue baja de última hora por positivo en coronavirus. Así, en esta ocasión, bajo el recuerdo de Rita Barberá, hasta se pudo ver a los dos ex presidentes darse un abrazo en el escenario del Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia. La mirada de Feijóo resumía su aldabonazo en forma de inyección moral a los suyos para ganar en las urnas del 28 de mayo. «Salimos de aquí enchufados», proclamó este domingo.

Y lo hizo junto al lema de la convención, «España entre todos». Con Aznar, con Rajoy y con las alcaldesas del cambio, como referentes, a fin de obtener una «mayoría absolutamente indiscutible» y volver a una política que «una a la sociedad y supere el enfrentamiento y la división» que promueven hoy el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios.