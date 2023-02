El PP homenajea a Rita Barberá y lanza a sus candidatas para recuperar el legado de «la mejor alcaldesa»

El PP ha homenajeado este sábado a Rita Barberá, la que fuera alcaldesa de Valencia entre 1991 y 2015, icono del municipalismo y símbolo de esa generación de mujeres populares que rompieron techos de cristal. El partido de Alberto Núñez Feijóo ha querido rendir tributo a «la mejor alcaldesa del mundo» -en palabras de Celia Villalobos- en la XXVI Intermunicipal que celebra este fin de semana en Valencia como «pistoletazo de salida» para las elecciones locales del 28M.

El recuerdo a Rita, tanto por medio de un vídeo, como de palabra a través de las intervenciones de Luisa Fernanda Rudi, ex alcaldesa de Zaragoza; Celia Villalobos, ex regidora de Málaga; y Teófila Martínez, ex primera edil de Cádiz, ha precedido a la presentación de tres de las principales apuestas del PP en la cita del próximo mayo: Ainhoa Domaica, candidata al Ayuntamiento de Vitoria; Natalia Chueca, aspirante al Consistorio de Zaragoza, y Gema Igual, que tratará de revalidar la alcaldía de Santander.

Frente a las que ahora van de «salvadoras de la patria, las chicas de Podemos», el PP ha querido así poner en valor cómo sus mujeres candidatas hicieron historia y le granjearon victorias importantes en las elecciones municipales de 1995 y de 2011, como preludio del cambio de color político en la Moncloa. Ahora, los de Feijóo aspiran a repetir tales éxitos para teñir de azul el mapa de España y allanar el camino de una victoria frente a Pedro Sánchez en las generales de finales de año.

En el escenario, tanto Rudi como Villalobos y Teófila han compartido anécdotas vividas con Barberá, a la que han definido como un ejemplo a seguir, antítesis de ese «feminismo líquido» que ahora representan las socialcomunistas del Gobierno, en especial, la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Unidas Podemos.

«Aquí falta hoy la mejor alcaldesa del mundo, querida amiga, destrozada por un partido que no se merece gobernar; María José (Catalá) tienes que ser alcaldesa, tienes que ganar porque Rita se lo merece», ha dicho Villalobos a la anfitriona y cabeza de cartel del PP en el Ayuntamiento de Valencia.

«Con la verdad»

Barberá falleció el 23 de noviembre de 2016 en un hotel de Madrid tras un infarto y sufrió un viacrucis durante los meses previos por la campaña de acoso y derribo que la izquierda y sus satélites mediáticos le orquestaron en el marco de casos que afectaban al PP valenciano como Gürtel o Taula. Por su parte, Teófila Martínez ha destacado que «aprendí con Rita que con la verdad se llega todos los sitios aunque tengas que sufrir como sufrió ella», ha lamentado.

También ha criticado a Podemos de forma implícita la concejal y candidata a al Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, que ha defendido el feminismo que representó Rudi, a quien votó con 18 años, ha confesado. Un feminismo, ha dicho, del «esfuerzo», del «trabajo propio», «sin que nadie te regale nada». «Ese es el feminismo en el que creemos», ha apostillado, frente a la trayectoria de la ministra de Igualdad y sus colaboradoras. Además de Chueca, el PP también aspira con otras dos mujeres a las otras dos capitales de provincia de Aragón: Emma Buj en Teruel y Lorena Orduna en Huesca.