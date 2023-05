El presidente en funciones de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, han coincidido este miércoles en público durante una entrega de premios en Mérida. Se trata de la primera vez que se ven las caras tras las elecciones autonómicas del 28M, en las que ambos empataron en número de escaños.

Ha sido en el Palacio de Congresos de Mérida, donde la compañía eléctrica Iberdrola ha entregado los I Premios Iberdrola Convive, a los que han asistido Guillermo Fernández Vara y María Guardiola, y han coincidido a la entrada. Ambos dirigentes se han saludado y han tenido la oportunidad de charlar durante unos minutos junto con el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, tras lo que posteriormente se han despedido.

Este encuentro se produce tras las elecciones del 28M. El PSOE ganó estos comicios en cuanto a número de votos, pero empató con el PP a escaños, con un total de 28 cada uno, por lo que ahora Vox, con sus cinco parlamentarios tendrá que decidir a quién apoya para obtener la mayoría en la Asamblea de Extremadura, fijada en 33 votos.

«Apoyos»

Guillermo Fernández Vara ya reveló este martes su intención de intentar gobernar en Extremadura, ya que su partido fue la lista más votada en la región. El dirigente socialista no quiere dilatar «en exceso» la constitución del nuevo Parlamento autonómico que elija al presidente o presidenta del Ejecutivo regional. Preguntado sobre unas segundas elecciones autonómicas, ha respondido este miércoles que es «una opción».

«Hay que tener los apoyos. Si no, no se puede gobernar, por muy buena voluntad que se tenga», ha señalado en declaraciones a los medios en Mérida.

María Guardiola es partidaria de gobernar en solitario, sin necesidad de tener el apoyo de Vox. La dirigente del PP ha pedido la abstención del resto de formaciones en la investidura para conseguirlo. Ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación, afeando a Fernández Vara su cambio de postura con respecto a las opciones de su partido de gobernar en Extremadura, después de que reconociera la noche electoral que los ciudadanos habían decidido que no siquiera como presidente. «Ha hecho un último servicio al sanchismo para someter a Extremadura al interés de Pedro Sánchez», ha enfatizado.

«Tendrán que preguntar a Vox si va a permitir que esta tierra siga gobernada por el PSOE, pero eso ya no será mi responsabilidad ni la responsabilidad de mi partido. Y nosotros lo hemos dicho muy claro, yo no voy a apoyar una investidura del señor Fernández Vara. No pienso hacerlo», ha apostillado.