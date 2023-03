María Guardiola: «Quiero sacar a los extremeños de 36 años de socialismo, resignación y pobreza»

«36 años de socialismo han llevado a Extremadura a la pobreza y yo no me resigno. Yo no me conformo». Así lo ha declarado en una entrevista a Hoy responde de OKDIARIO María Guardiola, presidenta del PP en Extremadura. María Guardiola tiene el 28M un reto enorme: vencer a Guillermo Fernández Vara y acabar con casi cuatro décadas del PSOE en esta región. Su referente, dice, es Juanma Moreno en Andalucía. «Quiero sacar a los extremeños de la resignación».

Viajamos de Madrid a Cáceres en el «tren de la vergüenza», como le llaman los extremeños. Trenes de segunda mano que Pedro Sánchez inauguró como si fueran trenes del AVE, pero que van a 80 km/h de media, paran en una decena de estaciones por el camino y tardan hasta 4 horas en llegar. Eso, si hay suerte y todo va bien, porque el tren tiene incidencias constantes y suele pararse y dejar tirados a los viajeros a mitad de trayecto. Al subir en Atocha (sin ningún control de seguridad, por cierto), notamos un cierto aire de cachondeo y resignación entre el pasaje. Un viajero le pregunta a otro si ha traído el bocadillo por si se quedan «tirados». Otro le dice a su compañero de asiento que no enchufe el móvil para evitar una sobrecarga eléctrica. Ambos se ríen. Pero es para llorar.

«Es una estafa absoluta», dice María Guardiola. Hasta tal punto que al llegar a la estación de Cáceres observamos un autobús aparcado en la puerta: «Está ahí de forma permanente. De guardia. Lo han contratado para ir a recoger a los viajeros cuando el tren se para. El autobús también lo estamos pagando todos los extremeños».

Es la Extremadura tras 40 años de PSOE. María Guardiola resume esta Extremadura de un Guillermo Fernández Vara «sumiso de Sánchez, que permite que vengan sus ministros a mofarse de los extremeños en nuestra cara porque les sale gratis». «Vara se desafilió del PSOE para afiliarse al sanchismo», dice al respecto la dirigente popular, antes de señalar que «Extremadura está huérfana de presidente porque Vara sólo piensa en su futuro».

Salir de la resignación

Extremadura cumple en este 2023, 40 años de autonomía. El PSOE ha gobernado 36 de esos 40 años con Juan Carlos Rodríguez Ibarra primero y Guillermo Fernández Vara después. Sólo un pacto (imposible hoy) entre el PP e Izquierda Unida permitió en 2011 a José Antonio Monago (con el inefable Iván Redondo detrás) desalojar por cuatros años a los socialistas del gobierno regional.

«Estamos a la cola de todo en España», se lamenta María Guardiola. Y relata: «El 38,7% de los extremeños están en riesgo de pobreza o exclusión social. Tenemos la segunda tasa de paro femenino y juvenil más alta de España. Desde que gobierna Vara 45.000 extremeños entre 20 y 40 años se han marchado de Extremadura porque no ven oportunidades. Hemos perdido 5.500 autónomos en el último año. Nos fríe a impuestos. La situación de la sanidad es insostenible y lamentable. 150 días de espera para operarse, techos que se caen en los hospitales y sin médicos rurales. La calidad docente de la educación pública ha bajado porque, en vez de aumentarla aprovechando que hay menos niños, han aplicado recortes. Los proyectos se eternizan en una administración que está secuestrada y no da facilidades para emprender».

María Guardiola denuncia la «ausencia de gestión y transparencia» del gobierno de Vara, especialmente en lo relativo a los fondos europeos: «Vara ha dejado sin ejecutar cientos de millones de los fondos y vamos a tener que devolverlos. No han llegado a las familias, a las empresas, a la calle». Y promete: «Lo primero como presidenta de Extremadura será hacer una auditoría y levantar alfombras. Quiero saber dónde está el dinero de los extremeños».

Si es presidenta, Guardiola promete “alfombra roja” para quien quiera ir a Extremadura a invertir y crear riqueza y empleo. “Bajaré los dos primeros tramos del IRPF, dos puntos el impuesto de transmisión patrimonial y el impuesto de matriculación. Ayudaré a los autónomos ya instalados con el incremento de sus costes y habrá cuota cero para mujeres y jóvenes”.

Feminismo e igualdad

María Guardiola hace gala de su feminismo “que no es enfrentar a hombres y mujeres”. «Animo a las mujeres valientes a que peleen por sus sueños», señala. Lo dice con conocimiento de causa. Su vida no ha sido nada fácil. Pero luchó. Dice que quiere hacer de Extremadura «una referencia de la igualdad real y especialmente de las mujeres rurales». Su precampaña está muy focalizada, entre otros, en el voto femenino y rural.

Asegura que si tiene que pactar con Vox tendrá cuatro líneas rojas: violencia de género, LGTBI, aborto e inmigración. Escuchándola en TVE, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, planteó, sutilmente, en Twitter la duda de si Guardiola hablaba como si fuera del PSOE siendo del PP. Ella responde: «Vox vive en el pasado y mirado para atrás. Soy madre. Es lo mejor que he hecho en la vida. Defiendo el derecho a la vida, pero vivo cerca de la realidad de la mayoría de los extremeños en el siglo XXI. Yo he sido una privilegiada, pero hay muchas situaciones difíciles para otras mujeres. Yo no puedo imponer mi credo».

Juanma Moreno y Andalucía

María Guardiola se ve ganadora la noche del 28M. Lleva meses viviendo, casi, en un coche, pateándose de cabo a rabo Extremadura con su «no me resigno»: «Percibo en la calle vuelco electoral, hartazgo del PSOE e ilusión por el cambio».

Juanma Moreno es su referente: «Hablo mucho con él y me dice que ve muy buenas perspectivas». Moreno consiguió en 2019 vencer al PSOE de aquella Andalucía de 40 años de los ERE, la cocaína y la prostitución con dinero público de los parados, el desempleo, el abandono escolar, la pobreza y la corrupción. En tres años le dio la vuelta como a un calcetín y en las últimas elecciones los andaluces se lo premiaron con mayoría absoluta. «Hay muchas similitudes entre los dos casos», dice María Guardiola, que se define como alguien «valiente y decidida» que, repite, no se resigna a que «los extremeños sigamos siendo ciudadanos de segunda».

Si gana en mayo, María Guardiola promete ponerle las pilas a Sánchez hasta las elecciones generales y después a Feijóo si llega a Moncloa. «A Extremadura le conviene Feijóo en Moncloa. Necesitamos un gobierno serio, pero al presidente [Feijóo] ya le he dicho que yo soy muy combativa y reivindicativa y que, para mí, Extremadura está por encima de cualquier cosa».