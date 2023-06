La Junta Electoral de Zona de Madrid ha obligado a Vox un plazo de 24 horas para que retire la lona que ha instalado en el número 145 de la calle Alcalá de Madrid, según ha trascendido este martes, en la que se muestra una mano lanzando a la papelera diversos símbolos sociales, entre ellos la bandera LGTBI y los logos del movimiento feminista y de la Agenda 2030, que alberga los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Una decisión que se produce después de estimar de forma parcial las denuncias presentadas por el PSOE y la Asociación Española contra Terapias de Conversión el pasado 22 de junio. En este sentido, el citado organismo ha considerado que el lema «Decide lo que importa» incluido en la pancarta tiene «la intención de persuadir al elector a apoyar a esa formación política».

La Junta Electoral de Zona de Madrid ha emplazado al partido de Santiago Abascal a proceder a su retirada «con el apercibimiento de que, caso de no verificarlo, le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho». Sin embargo, la Junta Electoral ha optado por no valorar si su instalación podría ser constitutiva de un delito de odio por no ser «competente para pronunciarse sobre este hecho». En sus alegaciones, Vox había argumentado que no existe «ninguna infracción de la legislación electoral» y había solicitado el archivo de las denuncias.

Todavía así, ha decidido no abrir ningún expediente sancionador, si bien precisa que, en «caso de reiteración en la conducta, se podría acordar la incoación del mismo».

En su decisión de ofrecer a Vox 24 horas para que retire la lona, en el escrito de la Junta Electoral se subraya que «este hecho podría ser admisible si se hiciese dentro de la página web o redes sociales del partido, pero la instalación de una lona en la fachada de un edificio de Madrid supone una contratación comercial, incurriendo por ello en la prohibición del artículo 53 la Ley Orgánica del Régimen Electoral General».

Como se ha indicado anteriormente, hace días el PSOE denunció a Vox ante la Junta Electoral Central por la lona, acusando a Vox de incumplir la Ley Orgánica del Régimen Electoral General al publicitar un acto de campaña fuera del período permitido, a juicio de los socialistas y además ven posible delito de odio.

En la denuncia, el PSOE también ha destacado que la colocación de esta lona ha sido publicitada en las redes sociales de esta formación política e incluso que un perfil del partido publicó un comentario que indicaba: «¡A la basura toda la porquería progre! El #23J lo haremos posible», en referencia a las próximas elecciones generales.