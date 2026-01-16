Una influencer denuncia que TVE usó sus imágenes sin permiso para elogiar medidas de Sánchez en el campo

Pilar Pascual, ganadera y agricultora con más de 90.000 seguidores en Instagram, ha denunciado que el Telediario de TVE ha usado sin su permiso uno de sus vídeos publicado en redes sociales para acompañar una noticia que ponía en valor las medidas de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, a favor de los trabajadores del campo. Pascual ha criticado que los medios de comunicación tradicionales han «aprovechado» una situación para «contar su verdad» de forma sesgada y según «su conveniencia».

El vídeo en cuestión acompañaba una noticia de TVE sobre varias iniciativas de Sánchez para «rejuvenecer el campo». Pascual o agripilar, como es conocida en redes, ha señalado que el Telediario la ha usado «como ejemplo de relevo generacional» y para decir que se puede dedicar al campo gracias a las medidas del Gobierno. «Lo cual dista mucho de la realidad», asegura la ganadera en un vídeo que ha publicado en sus redes sociales.

La creadora de contenido ha señalado que la noticia a la que hace referencia contaba un encuentro en Madrid que tuvo lugar el miércoles, 14 de enero, y al que el Ministerio de Agricultura la invitó a asistir. El evento consistía en una mesa redonda en la que Pedro Sánchez tendría una charla con representantes del sector y Pascual fue invitada como público para mostrar un «contacto directo entre los ponentes de la mesa y jóvenes agricultores y ganaderos».

A la invitación del Gobierno, Pascual cuenta que respondió que su perfil y trayectoria «están vinculados a la representación directa del sector y a la participación activa en espacios de diálogo, no a una asistencia meramente testimonial en un público sin garantías de poder hablar los temas tan importante». En su mensaje agripilar indicaba que estaría «dispuesta a asistir al evento» si se aseguraba su participación en la mesa redonda con «un papel activo en el debate». No obtuvo respuesta a su mensaje y no acudió al evento ya que no tenía garantizada su participación.

Pascual ha asegurado que nunca asistirá a ningún evento de ningún partido político en el que se le pida que pose sonriente para una foto y se ha mostrado en total desacuerdo con lo que a dicho Sánchez en el encuentro. La agricultura ha criticado cómo TVE utilizó sus imágenes sin permiso para «intentar demostrar que gracias a las medidas que el presidente ha presentado» en este evento, jóvenes como ella se verán beneficiados.

La creadora de contenido ha insistido en que «esto dista muchísimo de la realidad», ya que el problema del campo va mucho más allá del relevo generacional o el acceso a las tierras, como vendía el encuentro de Sánchez. Acuerdos internacionales como el de Mercosur, «que lo único que va a hacer es perjudicar al campo español», las «trabas burocráticas», la «asfixia administrativa», «los impuestos abusivos» o los «costes disparados» son algunas de las verdaderas causas que ahogan al campo español.

Pascual ha denunciado también el oportunismo del Gobierno de Sánchez, que ha abandonado al campo durante años y ahora, con los agricultores en pie de guerra en toda Europa, busca vender medidas que supuestamente salvarán el sector.