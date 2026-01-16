Feijóo: «Que en 2035 puedan seguir vendiéndose coches de combustión es una buena noticia»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este viernes, durante un acto de automoción en Valladolid del PPE (Partido Popular Europeo), la flexibilidad y competitividad de la industria europea en el marco de los debates sobre la transición energética y la movilidad sostenible, al asegurar que «que en 2035 puedan seguir vendiéndose coches de combustión es una buena noticia». Junto a Feijóo han estado Manfred Weber,

presidente del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, y Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León.

«Humildemente, creo que gracias al impulso del Partido Popular Español, se está produciendo un cambio en esta Europa que hemos vivido en las últimas décadas. Hay que apostar por la sostenibilidad y la electrificación, pero desde el equilibrio y la neutralidad tecnológica. Qué se pueda seguir vendiendo coches con motores de combustión más allá de 2035, en mi opinión, es una buena noticia», ha señalado Feijóo.

Por otro lado, Feijóo ha llamado a la Unión Europea a «prepararse para defenderse» ante un escenario internacional que ha calificado de «peligroso», al tiempo que ha afirmado que «la seguridad no sólo es una prioridad en el momento actual».

«Europa debe prepararse para defenderse y para hacer frente a todas las amenazas a nuestra democracia y a nuestro estilo de vida sin falsos discursos pacifistas», ha asegurado el líder popular.

Feijóo también ha insistido en que la UE no puede permitirse «subestimar» los «riesgos externos» y debe actuar «de forma decidida» frente a las amenazas que ponen en riesgo tanto la democracia como el estilo de vida de los ciudadanos europeos.

El líder popular, además, ha reclamado que ningún peligro debe obviarse y ha recordado que la defensa de la democracia «no se hace por parroquias», en clara referencia a la necesidad de unidad y cooperación entre los países europeos. Según Feijóo, Europa enfrenta un momento de «incertidumbre creciente», que exige reforzar tanto su capacidad de defensa como su unidad política ante los riesgos globales que amenazan su estabilidad.

Feijóo defiende el europeísmo del PP

El líder del PP también ha aprovechado su discurso para defender el proyecto europeo, al que ha calificado como el periodo de «mayor paz, prosperidad y libertad» de la historia del continente. Según Feijóo, Europa se ha constituido como una «comunidad política, económica y social» fundada en valores, que debe preservarse reforzando su capacidad de defensa, competitividad y respeto internacional.

«La UE, tal y como la conocemos, sólo puede preservarse si se fortalece, y para ello debemos ser un actor global. Sólo podemos serlo si somos un espacio seguro, competitivo y respetado», ha afirmado.

Feijóo ha insistido en que su visión de europeísmo es «firme, razonada y convencida», lejos de un europeísmo ciego o doctrinario. Este mensaje busca subrayar la importancia de que la UE combine valores democráticos con capacidad estratégica, reforzando su autonomía y su papel global en un contexto internacional cada vez más incierto.