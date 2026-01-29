Comparecencia de Óscar Puente en el Senado, en directo hoy | Última hora de los accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida
El ministro de Transportes comparece este jueves en el Senado para dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios registrados en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona)
Puente autorizó cortar carriles con soplete pese a que Adif reconoce que puede causar fisuras
El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece este jueves, 29 de enero, en el Senado para dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), así como sobre los continuos incidentes en el servicio de Rodalies en Cataluña. También estaba prevista la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque finalmente no asistirá.
Por otro lado, el Palacio de Deportes Carolina Marín (Huelva) acoge esta tarde, a las 18:00 horas, la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero. El oficio religioso estará presidido por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y contará con la asistencia de los reyes Felipe VI y Letizia, según confirmó esta semana la Casa Real. La provincia onubense ha sido la más afectada por el siniestro, con 27 de las 45 víctimas mortales que dejaron los descarrilamientos de ambos trenes. Junto a los Reyes estará María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda.
Además, en Madrid, la catedral de la Almudena celebra también una misa en recuerdo de las víctimas, sumándose a los actos de homenaje y recogimiento que tienen lugar en distintos puntos del país en una jornada marcada por la conmoción social y el luto oficial. Este acto tendrá lugar a las 19:00 horas y estará presidida por el cardenal José Cobo Cano, arzobispo de Madrid.
A la eucaristía asistirán miembros del Gobierno regional; el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto; así como el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, mientras que desde Más Madrid confirmaron su ausencia.
El Senado avisa a Sánchez
Pedro Rollán, presidente del Senado, ha instado a Pedro Sánchez a comparecer en el Pleno extraordinario de este jueves para rendir cuentas por los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que se han cobrado la vida de 46 personas. En una carta remitida a su despacho en Moncloa, Rollán advierte de las de «consecuencias jurídicas» que tendría su incomparecencia.
Transportes prevé reabrir en diez días el tramo Madrid-Sevilla
El Gobierno anunció el miércoles que prevé recuperar el servicio de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en unos diez días, tras haber recibido ya autorización judicial para reponer la infraestructura en el tramo del siniestro, aunque la fecha definitiva dependerá de cómo evolucione la meteorología.
¿A qué hora comparece Óscar Puente?
Está previsto que el ministro de Transportes comparezca ante el Senado a las 11:00 horas. La comparecencia se produce 11 días después del accidente de Adamuz, que provocó la muerte de 45 personas.
Óscar Puente comparece en el Senado por los accidentes de Adamuz y Gelida
El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece hoy jueves en el Senado para dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), además de los continuos atrasos en el servicio de Rodalies en Cataluña.
La Audiencia Nacional abre diligencias previas contra Óscar Puente
El magistrado central de Instrucción número 6, Antonio Piña, ha abierto diligencias previas contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha dado traslado a la Fiscalía para que informe sobre si el tribunal debe investigar al dirigente político por su presunta responsabilidad en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).
Este primer paso para un posible proceso contra el dirigente político ha sido iniciado a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Libertad y Justicia por el accidente ferroviario de Adamuz.
Cabe decir que Puente está aforado ante el Tribunal Supremo por su condición de ministro por lo que esta circunstancia dificultaría un futuro procedimiento en su contra ante la Audiencia Nacional.