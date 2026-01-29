Los clientes están corriendo a Mercadona para probar el nuevo dulce que nadie esperaba: el capricho de 2026

Mercadona lo ha vuelto a hacer. Cuando parecía que ya no quedaban sorpresas dentro de su línea de chocolates y frutos secos, la cadena ha lanzado un nuevo dulce que está despertando mucha curiosidad entre los clientes. No es un postre tradicional ni una tableta de chocolate al uso. Tampoco es un producto pensado para grandes ocasiones. Es, simplemente, uno de esos caprichos que aparecen de repente en los lineales y que terminan convirtiéndose en el snack favorito de medio país. El nuevo dulce de Mercadona a base de pistacho y que ya es viral en redes, por lo que comienza a agotarse en sus tiendas.

La novedad dulce de Mercadona de la que todo el mundo habla, combina dos debilidades muy conocidas: los frutos secos gourmet y el chocolate con leche. Pero lo que realmente ha provocado el revuelo es que la cadena valenciana ha apostado por un sabor que no deja de repetirse en muchas propuestas gastronómicas y que no es otra que el pistacho. Y lo ha hecho con un formato pequeño, asequible y perfecto para matar el antojo sin complicaciones. Desde que salió a la venta, muchos clientes aseguran en redes que se trata de «lo mejor» que ha llegado este invierno al supermercado. Y lo cierto es que tiene todos los elementos para triunfar gracias a su textura crujiente, sabor salado-dulce y un precio que lo coloca dentro de los caprichos accesibles.

Mercadona arrasa con el nuevo dulce que nadie esperaba

El producto que acaba de llegar a Mercadona son unos pistachos caramelizados con sal y bañados en chocolate con leche, presentados en una bolsa de 100 gramos. Mercadona los vende por 2,50 euros, un precio que muchos consumidores consideran razonable para un fruto seco premium recubierto con chocolate.

La clave está en la mezcla entre el pistacho que aparece ligeramente caramelizado, con un toque de sal que potencia el sabor y equilibra la dulzura del chocolate. El resultado es un bocado crujiente por dentro, suave por fuera y con un contraste que recuerda a los snacks gourmet que suelen encontrarse en tiendas especializadas.

El paquete es pequeño, pero esa es parte de su gracia. Está pensado para darse un capricho puntual, para llevar en el bolso o para compartir en una tarde de sofá y película. Y, según varios clientes, «cuesta mucho no acabárselo del tirón».

Qué lleva exactamente y por qué está gustando tanto

Los pistachos suponen aproximadamente un 32% del producto, mientras que el chocolate con leche representa el 55% de la mezcla. El resto son pequeñas cantidades de azúcar, manteca de cacao, leche en polvo y estabilizantes habituales en este tipo de dulces. La proporción hace que no resulte empalagoso, sino equilibrado, con un final salado que está convenciendo a quienes buscan algo diferente al clásico cacahuete cubierto de chocolate.

Otro punto a su favor es que se trata de un producto sin gluten, algo que muchos consumidores valoran especialmente. Además, está elaborado en España, un detalle que suele sumar puntos entre los fieles de la marca Hacendado.

Un dulce que recuerda a marcas gourmet, pero sin el precio gourmet

Una de las comparaciones más repetidas en redes es que estos pistachos «saben a dulces de tienda especializada», pero sin superar los tres euros. Muchos productos similares de marcas premium rondan los 5 o 6 euros por la misma cantidad, lo que explica parte del éxito del lanzamiento.

No es la primera vez que Mercadona da en el clavo con este tipo de combinaciones. Ya ocurrió con las almendras y avellanas cubiertas de chocolate y con los snacks de frutos secos tostados que triunfaron el año pasado.

Por qué podría convertirse en el capricho de 2026

Todo apunta a que estos pistachos bañados en chocolate pueden convertirse en el dulce revelación del año por tres motivos claros:

El sabor pistacho está de moda, desde helados hasta pastelería.

está de moda, desde helados hasta pastelería. El formato es perfecto para picar sin excesos , algo muy valorado.

, algo muy valorado. La mezcla de salado, dulce y crujiente encaja con las tendencias actuales de snacks.

Si el producto mantiene el ritmo de ventas que está experimentando estos días, podría convertirse en un fijo dentro de la sección de frutos secos gourmet de Hacendado.

Un dulce inesperado que nadie quiere dejar escapar

Lo que parecía un lanzamiento discreto se ha convertido en uno de los productos más comentados en redes sociales. Clientes que lo han probado aseguran que es un dulce al que nadie se va a poder resistir y otros ya preguntan si Mercadona sacará nuevas versiones con chocolate blanco o negro. De momento, los pistachos caramelizados con chocolate con leche se han ganado el título de capricho de 2026 y todo apunta a que seguirán dando de qué hablar.