La Comunidad de Madrid prepara un giro inesperado en la tasa de basuras: el cambio que llega

En este año 2026 entra en plena vigencia la Tasa de Gestión de Residuos (TGR) impuesta desde Europa a todos los vecinos de localidades superiores a 5.000 habitantes. Desde el pasado mes de abril es obligatorio el pago de este impuesto a la gestión de residuos y la Comunidad de Madrid ha tomado una decisión respecto a esta carga para los ciudadanos. Consulta todo lo que debes saber sobre las novedades con la tasa de basuras si vives en la Comunidad de Madrid.

La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados obliga desde el 1 de enero a hacerse cargo de un impuesto de carácter local que supondrá un pago de una cantidad cercana a los 120 euros al año, dependiendo de la localidad. Esta es la famosa Tasa de Gestión de Residuos (TGR) que entró en vigor el pasado mes de abril y obliga a los propietarios de un inmueble registrado en la Dirección General del Catastro a pagar en función de los residuos que generan para financiar la recogida y el trato de las basuras.

Lógicamente, este tasazo que gestionan los ayuntamientos ha llegado a España con una gran polémica, ya que supone otro impuesto más en un país con una elevada carga fiscal llevada a cabo por el Gobierno a la deriva de Sánchez. Por ello, la Comunidad de Madrid ha anunciado algunos cambios con la tasa de basura que beneficiarán a la región más próspera de España de la mano de Isabel Díaz Ayuso.

La tasa de basuras en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid es la zona más boyante de España y esto no ocurre por causalidad. Lo es por decisiones como esta. La región presidida por Isabel Díaz Ayuso ha querido intervenir en el impuesto que se cobrará a los ciudadanos por la gestión de basuras y ha anunciado una serie de cambios que beneficiarán a los ciudadanos madrileños que sufren la carga fiscal procedente del Gobierno. Así que desde este 1 de enero la cifra final de la tasa de basuras en la Comunidad de Madrid dependerá de las personas que están empadronadas en una vivienda.

El gran cambio que llega con la tasa de basuras en la Comunidad de Madrid está en lo que se denomina Tarifa por Generación de residuos (TG), con el objetivo de que pague más en función del barrio, las personas empadronadas en un domicilio y los barrios en los que más residuos se generen. En 2025, el TG oscilaba entre 6 y 41,52 euros en función de la basura generada por persona y año, y en 2026 se moverá entre 0 euros y 95,03 euros. Si en un inmueble no hay nadie empadronado, se considerará vacío y sólo tendrá que pagar la Tasa Básica.

El cambio más importante con respecto a la tasa de basuras en la Comunidad de Madrid llega para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital o la Renta Mínima de Inserción, que estarán exentos de pagar este impuesto para las basuras. Las familias numerosas también tendrán una bonificación del 90% en viviendas de hasta 204.000 euros. La reducción será del 50% cuando el valor catastral del inmueble llegue a los 408.000 euros.

En 2026 también llega para los madrileños un Pago a la Carta de las tasas de las basuras, que podrán fraccionar el importe a pagar en 2, 3, 5 o 9 cuotas. Los vecinos que vivan en barrios con mejores índices de reciclaje también verán reducido este impuesto por el denominado Coeficiente de Calidad de la Separación, que se aplicará durante este año con el objetivo de incentivar a los ciudadanos a que realicen una mejor gestión de los residuos.

Esta iniciativa de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid beneficiará a un gran número de ciudadanos, premiará las buenas prácticas de los vecinos que opten por el reciclaje, dará facilidades de pago para abonar el impuesto y eximirá a las personas que están en una situación de vulnerabilidad económica.