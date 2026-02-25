No vuelvas a enchufar estos electrodomésticos a una regleta: están disparando tu factura de la luz

Será mejor que no vuelvas a enchufar estos electrodomésticos a una regleta, está disparando tu factura de la luz de una manera que quizás no esperabas. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en ahorrar un poco en tu factura de la luz, ha llegado ese día en el que te planteas, seriamente, cómo conseguir que tu gasto doméstico disminuya. Llevar las bolsas al súper en lugar de comprarlas, aprovechar al máximo las ofertas o empezar a gestionar mejor determinados gastos, puede ser determinante, pero cuidado, porque también puedes caer en un pozo sin fin.

Los microgastos diarios tienen mucho que ver en la factura que pagas a final de mes, pero también es determinante a la hora de empezar a gestionar determinados elementos que acabarán siendo los que marquen una diferencia importante. Habrá llegado el momento de poner fin a un gasto que crece por momentos y que puede acabar siendo el que marque la diferencia en muchos sentidos. Una regleta nos ayudará a gestionar mejor un gasto energético que puede ser clave para poder afianzar esa reducción del gasto que queremos poner en práctica, pero cuidado, hay que saber usarla correctamente

No todos los electrodomésticos pueden enchufarse con una regleta

El control del gasto energético de nuestra casa no solo debe hacerse con una buena regleta que nos ayude a evitar el consumo fantasma. Es decir, esos electrodomésticos que están enchufados a la luz y permanecen en stand by, por lo que en esencia debemos estar pendientes de algunos detalles que son fundamentales.

Es el momento de apostar claramente por una regleta que elimine este gasto fantasma de unos electrodomésticos que deben ser lo más efecientes posibles. Queremos conseguir que nos ayuden a ahorrar a final de mes. Merece la pena cambiar un electrodoméstico viejo que tenga un consumo más elevado que uno actual. A la larga y viendo el precio de la luz en nuestro país, acabaremos ahorrando mucho más.

Electrodomésticos como la nevera deben estar siempre enchufados, de la misma forma que si optas por tener un congelador aparte para poder colocar aquellos platos que ya tienes cocinados o esos elementos que harán tu vida más sencilla. Debes empezar a hacerlo de la mejor forma posible. Estos estarán siempre conectados a un enchufe, ya que si los desenchufas puedes correr el riesgo de que todo lo que haya dentro se eche a perder.

Está disparando tu factura de la luz

Estos elementos que nos acompañan en el día a día pueden ser especialmente peligrosos si los conectamos a una regleta. Estamos hablando de, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el bienestar. Ese secador o rizador de pelo, por no hablar de la plancha, provocan unos picos de consumo que mejor que tengan su propio enchufe. De lo contrario, además de consumir más, pueden ser la fuente de un incendio o de un problema doméstico que queremos evitar.

Siempre que puedas intenta colocar una regleta con temporizador o inteligente. Será una forma de programarla que puede ser fundamental, acabarás con los problemas de estar pendiente de si la has encendido o apagado o el miedo a que no solo siga gastando, sino que acabe provocando un desastre en tu casa.

El televisor o el ordenador, siempre y cuando no enchufes nada más que lo necesario pueden ser grandes aliados de esta rebaja del consumo. Si usas un portátil, la tendencia a bajar la pantalla y dejar que siga consumiendo la debes eliminar por completo de tu día a día. Intenta desconectar el ordenador y en ningún caso, dejarlo siempre encendido. Además de ser perjudicial para tu consumo, estás dañando la batería de tu ordenador.

Es el momento de usar una regleta de la mejor forma posible, para poder empezar a atender algunos elementos que pueden acabar siendo determinantes. Ese pequeño gesto de apagar la regleta y no dejar que siga consumiendo ese electrodoméstico sin estar encendido o hacerte falta es algo que es fundamental.

En la cocina también puedes ponerle una regleta a determinados electrodomésticos, aunque lo mejor es desenchufarlos cuando ya no los uses. De esta manera conseguirás que tu día a día acabe siendo tal y como deseas. Aplicando algunos cambios fundamentales lograrás que tu dinero acabe siendo mejor invertido.

Ahorrar es posible con una regleta, pero cuidado, no todo lo debes enchufar en ella, especialmente aquellos electrodomésticos que más consuman. Será mejor que los dejes ocupando un solo enchufe y que simplemente estés pendiente de enchufarlos y desenchufarlos. Es un proceso que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Estos consejos pueden ayudarte a tener la casa que deseas y sobre todo el dinero a final de mes que estás deseando tener.