La solución de un ferretero para que el frío no entre por las ventanas: «Si pones esto lo solucionas»

Cuando llega el invierno, muchas viviendas repiten el mismo problema y es que el frío se nota dentro, incluso cuando se cree que se tienen buenas ventanas o un buen aislamiento. A veces se trata de cerramientos nuevos, con doble cristal y perfiles modernos, y aun así la sensación térmica no mejora. Por este motivo mucha gente se pregunta qué pueden hacer para evitar que la calefacción se escape entre los huecos. Y ha sido precisamente un ferretero, Toño Escrig, quien ha puesto el foco en un punto de la casa que casi nadie revisa.

El vídeo de TikTok de este ferretero se ha vuelto viral porque explica algo muy sencillo: no siempre es la ventana la que falla. Los problemas de aislamiento pueden venir de zonas que pasan desapercibidas y que, sin embargo, permiten que el aire frío entre sin control. La más habitual, según él, es el cajón de la persiana, un elemento presente en la mayoría de viviendas y que rara vez se comprueba. Escrig recuerda que por muy buena que sea la carpintería, si el cajón está sin aislar, el frío encuentra ahí el paso directo hacia el interior. Y lo que propone es una solución casera, económica y fácil de hacer que está convenciendo a miles de usuarios.

La solución de un ferretero para que el frío no entre por las ventanas

Las ventanas modernas ayudan a mantener el calor gracias al doble acristalamiento o los perfiles con rotura de puente térmico. Pero incluso con estas mejoras, no garantizan un cierre perfecto si otros puntos de la instalación no están bien sellados. Los marcos, las juntas y las uniones entre materiales suelen ser zonas sensibles, y basta un pequeño hueco para que la entrada de aire frío sea continua y con ello, que no logremos que la temperatura que alcanza la calefacción, se mantenga.

En este punto, el ferretero señala al gran olvidado de las viviendas españolas: el cajón de la persiana. Es un espacio amplio, hecho normalmente de plástico o madera, que suele carecer de aislamiento. Por ahí se filtran corrientes constantes que reducen la eficiencia de la calefacción y provocan esa sensación de pared helada cuando nos acercamos a la ventana.

Este problema es aún más frecuente en pisos antiguos o en persianas instaladas hace años, cuando el aislamiento no era una prioridad. Al final, se consume más energía para mantener la casa caliente y se nota en la factura.

La solución es abrir, aislar y cerrar

La propuesta de Toño Escriv es muy sencilla ya que tal y como él muestra en el vídeo que ha publicado en su cuenta de tiktok (@elferretero_escrig), basta con abrir la tapa del cajón de la persiana y colocar un aislamiento térmico a medida que se vende en todas las ferreterías y que además es adhesivo. No requiere obra ni herramientas complejas. Basta con retirar la tapa, limpiarla bien, cortar el aislante a la medida que cubra el hueco, comprobar que la persiana funcione, pegar el aislante y listo. Colocamos de nuevo la tapa y con ello lograremos aislar de forma eficaz para que no entre el frío.

En cuanto al producto a usar, los materiales recomendados pueden ser espuma de poliuretano como la del vídeo, pero también existen paneles rígidos aislantes o láminas reflectivas de bajo coste. Todos se encuentran en ferreterías y tiendas de bricolaje. La clave está en que la pieza quede bien fijada y permita que la persiana siga subiendo y bajando sin rozar.

Con ese simple gesto, el aire frío deja de colarse y el calor interior se conserva durante más tiempo. Es un truco que muchos ya han probado y que, según explican en redes, mejora notablemente el confort térmico de la vivienda.

Otras soluciones para mejorar el aislamiento sin obras

El consejo del ferretero se ha viralizado porque es rápido y funciona, pero no es la única medida que se puede aplicar sin grandes reformas. Hay varios recursos eficaces y económicos para reforzar el aislamiento de ventanas:

Burletes autoadhesivos. Son tiras de goma o espuma que se colocan en los marcos de la ventana. Sellan huecos y evitan corrientes.

Son tiras de goma o espuma que se colocan en los marcos de la ventana. Sellan huecos y evitan corrientes. Láminas aislantes o film térmico. Una opción muy útil para cristales sencillos. Se colocan por la parte interior y reducen la pérdida de calor.

Una opción muy útil para cristales sencillos. Se colocan por la parte interior y reducen la pérdida de calor. Sellado con silicona o espuma expansiva . Tapar juntas y fisuras alrededor del marco evita filtraciones que pasan desapercibidas.

. Tapar juntas y fisuras alrededor del marco evita filtraciones que pasan desapercibidas. Cortinas térmicas o contraventanas. Añaden una barrera adicional que ayuda a retener el calor durante los meses fríos.

Todas estas soluciones, combinadas con un correcto aislamiento del cajón de la persiana, pueden reducir la demanda energética de la vivienda y mejorar la sensación de confort sin necesidad de invertir grandes cantidades.

Al final, el éxito del vídeo de este ferretero se debe a algo sencillo, y es que señala un problema que casi nadie mira y ofrece una solución al alcance de cualquiera. Aislar el cajón de la persiana no sólo evita el frío, también contribuye a que la vivienda sea más eficiente y a que la calefacción rinda mejor.