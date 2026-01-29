La moneda de 2 euros por la que están pagando casi 6.000: busca bien en tu casa

Una moneda de 2 euros de Estonia se ha hecho famosa entre los aficionados a la numismática. Los grandes coleccionistas andan detrás de esta nueva joya que fue la primera que se acuñó el pasado año 2011, cuando este país adoptó el euro como moneda oficial. Ahora hasta se piden casi 6.000 euros por una pieza que se ha hecho viral en las redes. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la moneda de 2 euros que se ha hecho popular 15 años después de su primera y única acuñación.

El mundo de la numismática ha cogido fuerza en los últimos años por las buenas nuevas que ha traído internet a esta ciencia. Ahora coleccionistas de todo el mundo pueden pujar en subastas a través de internet y eso también ha hecho que suba el valor de objetos no destinados a ellos. La última pieza que persiguen los amantes de este mundo es la primera moneda de 2 euros que se acuñó en Estonia durante los primeros días en el euro de este país, ex de la Unión Soviética.

Para entender este aumento de valor de la moneda, hay que retroceder en el tiempo hasta el 13 de julio de 2010, cuando el Consejo de la Unión Europea aprobó la solicitud de Estonia para participar en la zona euro. Así que el 1 de enero de 2011 este país se convirtió en el decimoséptimo estado de la UE en adoptar el euro como moneda oficial, dejando atrás la corona de Estonia, que había sido la moneda oficial del país desde 1928.

La moneda de 2 euros que vale casi 6.000

Esta moneda de 2 euros fue la primera que se acuñó en la historia tras su entrada en el euro y es obra del artista Lembit Lõhmus, que fue el ganador de una votación en la que participaron gran parte de los 1,3 millones de habitantes del país en 2011. En este año fue acuñada esta pieza en la Casa de la Moneda de Finlandia.

El diseño de este artista reflejaba en la cara nacional el mapa de Estonia y en la parte interior la palabra EESTI (Estonia en el idioma del país) con la fecha de acuñación. En el anillo exterior también aparecen las 12 estrellas de la Unión Europea.

En la cara común que comparten todas las monedas de 2 euros de la Unión Europea se puede ver el mapa del continente con seis líneas verticales y 12 estrellas al final de cada una de ellas. También figuran las iniciales del grabador Luc Luycx y en el canto figura la leyenda EESTI O EESTI O. Las características de la moneda de 2 euros son las siguientes:

Material de fabricación: Núcleo de níquel recubierto de níquel-latón y un anillo de cuproníquel.

Peso: 8,5 gramos.

Diámetro: 25,75 mm.

Grosor: 2,2 mm.

Fecha de acuñación: 2011.

Diseñadores: Lembit Lõhmus y Luc Luycx.

Esta moneda ha subido de valor con el paso de los años por su historia y también se puede encontrar a la venta por 331,50 euros en páginas como Todo Colección por un error de acuñación en la moneda. En eBay se piden 5.999 euros por esta moneda de 2 euros con un error de acuñación. No será para tanto, pero lo cierto es que esta pieza de coleccionista se ha hecho viral por su historia y por sufrir un pequeño error de acuñación en su día en Finlandia.