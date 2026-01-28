Si tienes esta moneda de 1 peseta en casa, tienes un tesoro: pagan más de 3.500 euros por ella

En los últimos años, ha aumentado de forma notable el interés por la numismática, en gran medida por la búsqueda de inversiones alternativas. Frente a la inflación, algunas monedas ofrecen una gran estabilidad y revalorización. Asimismo, las plataformas digitales han facilitado la compraventa. En este contexto, los coleccionistas han puesto el foco en una moneda de 1 peseta del año 1881 que puede llegar a valer nada más y nada menos que 3.500 euros.

La moneda de 1 peseta más valiosa

La peseta de Alfonso XII es una moneda circulante española acuñada entre 1881 y 1885, durante el reinado de Alfonso XII. Fue emitida por el Estado dentro del sistema monetario de la peseta, vigente entre 1868 y 2001. La moneda tiene un valor facial de 1 peseta y está compuesta por plata de 835 milésimas, con un peso de 5 gramos, un diámetro de 23 mm, un grosor aproximado de 1 mm y forma circular.

En el anverso aparece el busto del rey Alfonso XII mirando hacia la izquierda, rodeado por la leyenda «ALFONSO XII POR LA G· DE DIOS», junto a la fecha de acuñación entre estrellas. En el reverso se representa el escudo coronado de España flanqueado por las Columnas de Hércules con el lema PLUS ULTRA, y la inscripción «REY CONSTL. DE ESPAÑA».

Tras décadas de conflictos, el reinado de Alfonso XII (1874-1885) marcó una etapa clave de estabilidad política en España. Durante su reinado se inició la Restauración borbónica y se logró el fin de la Tercera Guerra Carlista. Alfonso XII fue visto como un rey conciliador y cercano, y su figura aportó legitimidad y estabilidad al sistema.

En el año 2017, esta moneda de 1 peseta en calidad «Sin Circular» se vendió en subasta por 3.600 euros. «»Sin Circular», en la escala tradicional española de conservación de monedas, significa que el diseño de la moneda no tiene desgaste por uso, y que ni el canto ni el campo de la moneda tienen grandes daños». Este grado de conservación se divide en tres subgrados, los cuales «tienen que ver con la calidad de la acuñación y, más específicamente, con el momento de la vida del cuño en el que se haya acuñado la moneda», según explica Coleccionismo de Monedas.

Flor de Cuño (FdC): Primeras monedas acuñadas con un cuño nuevo.

Sin Circular + (SC+): Monedas acuñadas con un cuño casi nuevo.

Sin Circular (SC): Monedas acuñadas con un cuño usado.

Sin Circular – (SC-): Monedas acuñadas con un cuño en los últimos momentos de su vida útil.

Las monedas más buscadas

La numismática española cuenta con un amplio abanico de piezas cuyo valor tanto histórico como económico es extraordinario. El primer puesto en el ranking es para el Centén Segoviano de 1609, acuñado en el Real Ingenio de Segovia durante el reinado de Felipe III (1578-1621). No estaba destinada a la circulación, sino que únicamente se utilizaba como elemento de distinción. Hasta la fecha, sólo se tiene constancia de siete ejemplares, los cuales pueden alcanzar hasta los dos millones de euros.

El siguiente puesto en la lista es para la moneda de 20 excelentes de los Reyes Católicos, acuñada en el siglo XV durante el reinado de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. En el anverso aparecen los Reyes Católicos junto a sus escudos y la leyenda «Fernando e Isabel, por la gracia de Dios, rey y reina de Castilla». El reverso muestra una cruz de cuatro brazos acompañada de las letras «F» e «Y», junto a la inscripción religiosa «Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera».

Otra moneda relevante es la de 8 escudos de Fernando VII, de 1821. En su anverso aparece el busto del monarca con la leyenda «FERDIN VII DEI GRATIA», mientras que el reverso muestra el escudo de España con la inscripción «HISPAN ET IND REX 1821».

Finalmente, la 100 pesetas de oro de 1870 es una de las monedas más raras y, por ende, valiosas. En el anverso figura la diosa Atenea, y en el reverso el escudo republicano con la inscripción «Estados Unidos de España». Los coleccionistas la consideran una joya de la numismática española.

Grado de conservación de las monedas

El estado Sin Circular (SC) corresponde a una pieza nueva que no ha circulado y no presenta desgaste alguno. El grado Excelente Buena Conservación (EBC) define monedas con una circulación muy ligera, mostrando un desgaste inicial en el campo y en los puntos más altos del relieve, pudiendo conservar aún parte del brillo original. La Muy Buena Conservación (MBC) se asigna a monedas de uso medio, que mantienen claramente visibles los rasgos principales del diseño.

En Buena Conservación (BC) la pieza ha sido bastante utilizada, con pérdida parcial de detalles, aunque el diseño sigue siendo reconocible. La Regular Conservación (RC) indica una moneda muy gastada, donde los rasgos se encuentran al mínimo. Finalmente, la Mala Conservación (MC) se aplica a ejemplares extremadamente deteriorados, con un desgaste severo que afecta notablemente a su aspecto y legibilidad.