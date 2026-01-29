Cuándo es la huelga de médicos de Andalucía: días, duración y cómo afectará a los pacientes

El malestar de los médicos vuelve a escena en Andalucía si bien se ha anunciado una convocatoria de huelga que llevaba semanas sobre la mesa y que finalmente se ha confirmado. Los profesionales del sistema público, representados por los principales sindicatos médicos, han decidido retomar las movilizaciones y fijar un nuevo ciclo de huelgas después de que el borrador del estatuto marco negociado por el Ministerio de Sanidad no haya convencido al colectivo sanitario. La sensación general es de bloqueo dado que los médicos consideran que sus condiciones de trabajo siguen sin estar recogidas de manera adecuada y que, después de meses de conversaciones, el texto que se ha presentado no da respuesta a lo que llevan años reclamando.

De este modo, la llamada a la huelga por parte de los médicos no nace de manera aislada. Andalucía se suma a un movimiento que se ha extendido por todo el país y que reúne a organizaciones de gran peso, tales como son la Confederación Española de Sindicatos Médicos, el Sindicato Médico Andaluz o AMYTS. Esta coordinación nacional explica en parte la contundencia del calendario que se ha diseñado para la huelga, que no se limita a un día suelto ni a un paro puntual, sino que busca mantener la presión varios meses, con semanas completas de paros que se irán repitiendo. La idea es que si no se abre una vía de diálogo distinta, la protesta se mantendrá. El precedente más cercano es la movilización de diciembre, que dejó un impacto notable en la asistencia. Miles de consultas y pruebas quedaron aplazadas y muchos pacientes se encontraron con que su cita programada debía reubicarse. Aquello ya generó preocupación y, con este nuevo anuncio, vuelve el temor a que las listas de espera se resientan justo en un momento en el que la presión asistencial es alta y los centros trabajan con agendas muy ajustadas. Los sindicatos reconocen que la situación en el contexto de la huelga no es la ideal, pero consideran que, sin medidas estructurales, la situación profesional empeorará.

Cuándo es la huelga de médicos en Andalucía

El arranque de la protesta está fijado para el 16 de febrero, aunque la huelga no se concentra en un solo día o semana. De hecho se ha anunciado que serán varias las semanas que los médicos andaluces van a realizar parones. Con eso mente, ya se sabe cuál es el calendario asignado por el calendario de huelga y que ahora detallamos:

Del 16 al 20 de febrero

Del 16 al 20 de marzo

Del 27 al 30 de abril

Del 18 al 22 de mayo

Del 15 al 19 de junio

Este diseño de suerte de huelga indefinida por etapas, permite prolongar la protesta durante meses sin paralizar de manera absoluta el sistema sanitario, pero sí trasladando la presión al Ministerio. Además, dos días antes del primer paro está prevista una manifestación estatal en Madrid, convocada para el 14 de febrero, en la que se espera la presencia de profesionales de todas las comunidades. Ese acto va a servir como punto de partida de una campaña en la que los sindicatos pretenden mostrar, de forma coordinada, su rechazo al borrador ministerial y su defensa de un estatuto específico para médicos y facultativos.

Cuáles son los servicios mínimos en la huelga de médicos

En este punto, todavía no existe una resolución oficial por parte de la Junta de Andalucía que detalle los servicios mínimos exactos. Esto es habitual ya que suelen publicarse en los días previos al inicio del paro y se adaptan tanto al tipo de convocatoria como a la presión asistencial del momento. Lo que sí se puede afirmar es que, conforme a lo que se ha aplicado en movilizaciones anteriores, se garantizará la atención urgente en todos los niveles asistenciales, incluidas urgencias hospitalarias y de primaria, UCI, partos y cualquier proceso considerado no demorable. Esa cobertura es obligatoria y no está en cuestión.

En consultas externas, en las pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas programadas, la afectación suele ser más visible. Los sindicatos ya han adelantado que se repetiría un escenario parecido al que ya se vivió el pasado mes de diciembre, con actividad reducida y posibilidad de que determinadas citas tengan que reubicarse dependiendo del centro y la especialidad. La incidencia real variará en función de la organización interna de cada hospital y del número de profesionales que secunden la huelga, pero se da por hecho que el impacto de cara al mes de febrer no va a ser menor.

A falta de conocer la orden definitiva que publique la Junta, lo que piden los convocantes es que la Administración garantice un equilibrio razonable: mantener la actividad imprescindible para atender a los pacientes más vulnerables sin convertir los servicios mínimos en un freno que, a efectos prácticos, anule el derecho a huelga. Hasta que ese documento vea la luz, la situación se mantiene abierta.