Así puedes tener paneles solares aunque tu casa o empresa no tenga tejado donde instalarlos

Durante años, la energía solar ha parecía un “territorio exclusivo” para quienes viven en un chalet o unifamiliar o aquellos negocios y empresas que contaban con una nave industrial o cubierta propia y despejada donde instalar los paneles solares. La realidad, sin embargo, es que una gran parte de los hogares y negocios no tiene un tejado disponible: piso en bloques, locales a pie de calle, oficinas en edificios compartidos, empresas en alquiler o inmuebles con restricciones urbanísticas o técnicas. Aun así, el interés por el autoconsumo no ha dejado de crecer. Y ahí es donde entran en juego las Comunidades solares y el llamado autoconsumo remoto.

Es en este contexto donde Colmena Solar, una compañía creada en 2025, ha iniciado su actividad en España con un modelo de comunidades solares que permite a viviendas y empresas disponer de paneles solares “propios” sin instalarlos físicamente en su tejado pero con las mismas ventajas de una instalación convencional.

La propuesta se basa en instalaciones fotovoltaicas ubicadas en cubiertas industriales de gran tamaño, desde las que se asigna la producción eléctrica a consumidores situados en un radio máximo de dos kilómetros. De esta forma, negocios y hogares pueden disfrutar de autoconsumo fotovoltaico remoto, con las mismas ventajas técnicas y económicas que si los paneles fotovoltaicos estuvieran en su propio tejado.

A diferencia de otras soluciones que ofrecen “paquetes de energía solar” a un precio fijado, en usuario no tiene que atarse a una comercializadora ni firmar contratos de luz, sino que simplemente recibe un reparto de la producción de esa instalación equivalente a los paneles solares que decida adquirir de forma remota. Es decir, lo que producen “sus” paneles solares (aunque estén en otra ubicación) se descuentan de la energía que compra de la red y pasan a ser autoconsumidos igual que si estuviesen en su propio tejado.

Este modelo está especialmente orientado a empresas ubicadas en locales alquilados, edificios compartidos o inmuebles con restricciones urbanísticas, así como a viviendas sin condiciones técnicas para una instalación tradicional. Según la compañía, el ahorro en la factura eléctrica puede situarse entre un 50% y un 70%.

El gran freno del autoconsumo solar: cuando no hay tejado.

En los últimos años, España ha logrado colocarse entre los países europeos con más crecimiento en autoconsumo, pero el sector empieza a encontrarse ya con límites terrenales y es que en los últimos dos años el ritmo parece haberse estancado, y son múltiples las voces del propio sector vienen advirtiendo de que, si se quiere mantener la velocidad y cumplir las metas que se marca el PNIC, hará falta recortar burocracia y reforzar los incentivos. Y es que además, no todo el mundo tiene un tejado disponible ni adecuado para instalar los paneles solares. En las ciudades, la mayoría de hogares vive en bloques, y en el pequeño comercio pasa algo parecido: muchos negocios operan en bajos, a menudo alquilado, sin cubierta propia y sujetos a decisiones de comunidades de propietarios. Entre espacios limitados, restricciones técnicas y normativas que no siempre llegan, queda un volumen enorme de consumidores para los que el autoconsumo “de toda la vida” sencillamente no encaja.

“Nuestro enfoque es claro: permitir que cualquier empresa o vivienda pueda tener sus propios paneles solares, aunque no tenga tejado, y hacerlo bajo un modelo de autoconsumo real, no de simple compra de energía”, explican desde Colmena Solar.

La compañía actúa como gestor integral del sistema, conectando a propietarios de cubiertas infrautilizadas , principalmente naves industriales de más de 400 metros cuadrados, con consumidores finales, y asumiendo la instalación, operación y mantenimiento de las comunidades solares.

Colmena Solar nace de la colaboración entre LM8 Solar, distribuidor internacional de soluciones fotovoltaicas, y Cambio Energético, empresa de ingeniería con una amplia trayectoria en el sector renovable. Cuenta ya con una decena de proyectos en marcha y prevé desplegar un centenar de comunidades solares en funcionamiento a lo largo de 2026, con presencia en diferentes zonas del territorio nacional.