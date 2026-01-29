La calma tensa de las últimas horas tiene fecha de caducidad. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado un aviso claro: lo peor de la borrasca Kristin todavía no ha llegado. Aunque el viento ya se ha dejado sentir en varios puntos de la Comunidad Valenciana, la intensidad del temporal alcanzará su pico máximo durante las próximas horas, dejando una situación de riesgo importante en gran parte del territorio.

El fenómeno, que está atravesando la península, se cebará especialmente con la fachada mediterránea. Lo que comenzó como una brisa intensa se transformará en un vendaval que ha obligado a activar el nivel de riesgo naranja en diversas comarcas.

Las zonas «rojas» del mapa: ¿dónde soplará más fuerte?

Según los últimos modelos de la AEMET, el impacto de Kristin no será uniforme, pero sí generalizado. Las zonas más castigadas serán el interior de la provincia de Valencia y el norte de la provincia de Alicante. En estos puntos, las rachas de viento del oeste y noroeste pueden alcanzar con facilidad los 90 o 100 km/h.

En el litoral, la situación no será mucho más amable. Aunque el viento pueda tener algo menos de fuerza bruta, el temporal marítimo será el protagonista, con olas que podrían superar los tres metros de altura, dificultando la navegación y poniendo en alerta a los servicios portuarios de Valencia, Sagunto y Denia.

Lluvias y desplome de temperaturas

Pero Kristin no viene sola. Además del viento, la borrasca trae consigo un frente que dejará precipitaciones, especialmente en el interior de Castellón y el norte de Valencia. No se esperan inundaciones, pero sí un cambio brusco en la sensación térmica.

La combinación de la humedad y las fuertes rachas de viento provocará que el termómetro caiga en picado. Se recomienda a los ciudadanos evitar desplazamientos innecesarios en zonas de montaña y extremar la precaución con objetos en balcones y terrazas que puedan salir volando.