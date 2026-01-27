Alicante prohíbe el baño y cierra hasta sus castillos ante la que se avecina: vientos de 88 kms/hora

El Ayuntamiento de Alicante ha decidido cerrar este miércoles el emblemático Castillo de Santa Bárbara, y también el de San Fernando, suspender las actividades deportivas al aire libre y prohibir el baño en las playas, así como cerrar los parques y jardines ante el pronóstico meteorológico que vaticina que a partir de las 09:00 horas se registrarán fuertes vientos, que pueden alcanzar los 88 kilómetros por hora (kms/h) en su término municipal. El Consistorio mantendrá abierto hasta la mañana del jueves el CAUS, Centro de Acogida y Urgencias Sociales, también a causa del temporal.

Todas estas medidas han sido adoptadas en el transcurso de la reunión mantenida por el Centro de Coordinación Operativa Local de Alicante (CECOPAL), celebrada a primera hora de la tarde de este martes y presidida por el alcalde de la ciudad, el popular Luis Barcala.

En esa reunión se han activado las medidas correspondientes al Plan Territorial de Emergencia Municipal ante la alerta de nivel naranja por el riesgo de fuertes vientos y fenómenos costeros. La alerta ha sido decretada, a su vez, por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

En lo referente a las playas, además, se extremará la vigilancia en los paseos marítimos y quedarán cortados los accesos a la conocida como Playa de La Albufereta. También, han quedado suspendidas las actividades deportivas al aire libre en instalaciones municipales y centros escolares.

Las medidas afectan también a bares y restaurantes. Así, el Ayuntamiento ordena la retirada de la vía pública entre las 08:00 y las 12:00 de este miércoles de los elementos de terrazas y veladores que sean suspeptibles de ser arrastrados por el viento.

Han quedado reforzados los servicios esenciales de intervención en situación de emergencia. Es decir: Policía Local, Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y Protección Civil que, además, efectuarán el seguimiento de la situación de riesgo, al igual que el CECOPAL, que se mantiene activado con carácter preventivo.