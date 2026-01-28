El temporal deja una herida en Altea y derriba una torre de luz que cayó sobre varios coches en Alicante

La borrasca Kristin está dejando su huella en Alicante. Vientos que han llegado a alcanzar los 156 kilómetros por hora (kms/h) en puntos de Villena han obligado a los bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Alicante a llevar a cabo casi 190 intervenciones pasadas las 18:30 horas de este miércoles. En Altea, una operaria municipal ha resultado herida en la cabeza a consecuencia de la caída de una rama de un árbol en un colegio, sin que la herida revista gravedad. En Alicante, una torre de luz del campo de fútbol del barrio de Florida-Babel ha caído, por el efecto huracanado del viento, sobre varios vehículos aparcados, que han quedado aplastados. En este caso, sin víctimas.

Los servicios de emergencias del Ayuntamiento de Alicante han atendido la tarde de este miércoles más de 180 intervenciones a causa del viento, con rachas que han alcanzado en la ciudad hasta los 70 kilómetros por hora. En Elche, el Ayuntamiento ha registrado 71 llamadas en cuatro horas por servicios relacionados con la incidencia del viento.

Por lo que respecta a la provincia de Valencia, el Consorcio de Bomberos de la Diputación ha efectuado 30 intervenciones en las comarcas de La Costera, La Safor y La Ribera.

El viento, como se ha dicho, ha llegado a soplar a una velocidad de 156 kilómetros por hora en la Sierra de la Villa, en Villena, según refleja AVAMET. Y ha alcanzado los 139 kilómetros por hora en puntos de Jijona (Alicante, los 134 en El Menejador, en Alcoy, también en Alicante, y los 130 kilómetros por hora en la Font de la Figuera, en Valencia.

En la provincia de Alicante, la mayoría de las intervenciones de los bomberos han estado relacionadas con la caída de árboles y elementos urbanos en la vía pública varias localidades. Los parques de Elche, Elda y San Vicente del Raspeig han tenido que ser reforzados con un vehículo más, cada uno, un cabo y cuatro bomberos, también en cada caso. No ha habido que lamentar heridos. Las localidades con mayor número de intervenciones han sido Torrevieja, Santa Pola, San Vicente, Benidorm y Jávea. No obstante, todas las comarcas de la provincia de Alicante se han visto afectadas por las embestidas en forma de viento del temporal.

En la ciudad de Alicante, según han informado desde el propio ayuntamiento, la mayoría de las intervenciones se han producido entre las 14:00 y las 17:00 horas y han estado relacionadas con vallas y carteles en la vía pública, contenedores que el viento ha desplazado, árboles, muros y la caída de varias cabezas de semáforos y farolas, que no han causado afectaciones al tráfico. El percance de mayor envergadura ha sido el antes relatado del desplome de una torre de luz en un campo de fútbol sobre el aparcamiento anexo.

El refuerzo de la vigilancia operativa continuará activo hasta este viernes. Sobre todo, en las playas y paseos marítimos, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha declarado la alerta amarilla por fenómenos costeros. El servicio municipal de parques y jardines procede desde la tarde de este miércoles a la revisión de los árboles de gran porte para comprobar su estado y resistencia después del vendaval.

Aguas de Alicante e Iberdrola han confirmado que no se ha registrado hasta entrada la tarde de este miércoles ningún incidente reseñable en la en suministro de agua y luz en el término municipal de Alicante, según han confirmado también fuentes municipales. Además, han puesto sus medios a disposición de los municipios de la provincia en sí se haya podido sufrir algún corte.

En Elche, según informa Europa Press, se ha producido la caída de 13 árboles, cinco palmeras y 44 carteles publicitarios, así como 10 desprendimientos de toldos, además de un incendio originado por una barbacoa, que se ha descontrolado.

En la provincia de Castellón se han producido nevadas que ya han cesado, sin que los bomberos hayan tenido que llevar a cabo intervenciones significativas. En el conjunto de la Comunidad Valenciana, en las carreteras CV-170; CV-173; CV-106; CV-109; CV-105; CV-121; CV-123; CV-167; CV-124 y CV-126 se hace necesario el uso de cadenas, según ha informado Emergencias de la Generalitat Valenciana a las 16:00 horas.

En la provincia de Valencia, los bomberos del Consorcio Provincial han llevado a cabo una treintena de intervenciones. En este caso, en las comarcas de La Costera, La Safor y La Ribera.